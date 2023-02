Ligue 1. Le TFC compte sur un groupe quasi-complet pour recevoir Troyes

Le TFC reçoit Troyes au Stadium de Toulouse ce mercredi 1er février dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, l’entraîneur Philippe Montanier peut compter sur un groupe quasiment complet.

Le milieu de terrain Belge du TFC Brecht Dejaegere. © Toulouse Football Club

Tout le monde sur le pont. Le TFC se prépare à recevoir l’Estac Troyes ce mercredi 1er février au Stadium de Toulouse. La rencontre, valable pour la 21e journée de Ligue 1, se déroule à 19 heures et est diffusée sur Prime Vidéo.

« Ce n’est pas facile d’évaluer Troyes après l’arrivée du nouveau coach », estime l’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, en conférence d’avant match. « Ils ont eu une bonne performance, puis trois défaites d’affilées. Là, ils viennent de faire une bonne performance contre Lens à domicile. Je pense que c’est une équipe qui, comme nous, manque de régularité, mais qui est vraiment capable de belles performances. Donc, nous allons être très méfiants et nous attendre à une équipe performante. »

L’entraîneur du TFC choisit son équipe pour affronter Troyes

Pour faire face à Troyes, l’entraîneur Philippe Montanier peut compter sur un groupe presque complet. Seuls Rhys Healey et la nouvelle recrue Saïd Hamulic sont en phase de reprise. L’infirmerie toulousaine est vide.

Le coach a donc le loisir de choisir son équipe comme il l’entend. Sur la liste des joueurs convoqués, il a choisi de se passer de Denis Genreau, Kévin Keben, Christian Mawissa et Oliver Zandén. Il en va de même pour les gardiens Thomas Himeur et Guillaume Restes.

#TFCESTAC, le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙖𝙞𝙣 vous est présenté par notre partenaire GLS ! pic.twitter.com/hxhGop9B95 — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 31, 2023

Gardiens : Maxime Dupé et Kjetil Haug ;

Défenseurs : Rasmus Nicolaisen, Mikkel Desler, Anthony Rouault, Logan Costa, Gabriel Suazo, Moussa Diarra et Warren Kamanzi ;

Milieux : Brecht Dejaegere, Vincent Sierro, Stijn Spierings, Theocharis Tsingaras, Farès Chaïbi et Branco van den Boomen ;

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Ado Onaiwu, Veljko Birmancevic, Rafael Ratão et Thijs Dallinga.