[Lèche-vitrine] Mintaka & Co : un antre de sorcière en plein cœur de Toulouse

Un lieu ensorcelant, nommé Mintaka & Co, a ouvert ses portes en début d’année sur la place Occitane de Toulouse. Le café-boutique propose de déguster des potions, de manipuler des pendules et de consulter des oracles.

Pas de chaudrons, ni de balais qui prennent la poussière au fond d’une grotte. Même si ce café-boutique est dédié aux “pratiques de sorcières”, Mintaka & Co est une enseigne lumineuse, épurée et décorée dans un style cosy afin que les clients s’y sentent « comme à la maison », explique Aurélie Perez, propriétaire de l’établissement.

Un parfum d’enchantement flotte toutefois dans l’air. Ouvert depuis janvier sur la place Occitane de Toulouse, le lieu est en effet dédié à la connaissance de soi, à la spiritualité et à l’ésotérisme (divination, astrologie, magie, sorcellerie…). « J’ai voulu créer un espace de vie et de rencontre dans lequel les clients peuvent se détendre et échanger autour de thématiques liées au développement personnel. Autrement dit, un lieu de partage que j’aurais aimé fréquenter quand j’ai commencé à m’intéresser à ces sujets il y a six ans », poursuit la gérante.

Ateliers d’initiation aux tarots , pendules, pierres…

Mintaka & Co, dont le nom s’inspire d’une étoile de la constellation d’Orion, organise fréquemment des événements liés au bien-être ainsi qu’aux différentes pratiques spirituelles et ésotériques. « Je propose par exemple des séances de tirage de cartes (tarots et oracles), mais aussi des initiations à la méditation, à la poterie, à la relaxation, à l’astrologie, à la manipulation de pendules, à la connaissance des pierres et des cristaux », liste Aurélie Perez. La gérante s’identifie même à une sorcière. Car ces femmes sont, pour elle, « des archétypes féministes. Des êtres en quête de liberté qui prennent le pouvoir sur leur vie, puis qui possèdent des savoirs autour des plantes, des soins… ».

D’ailleurs, le café-boutique propose à la vente toutes sortes d’objets liés à la sorcellerie : cartes, pierres, bougies, pendules, encens, etc. Des bijoux, des affiches et des livres liés au développement personnel sont également exposés sur le présentoir installé au fond de la salle de restauration.

Potions magiques et banana bread

Côté Café, Aurélie Perez propose une « carte végétarienne et sans chichi autour des bons produits de saison et de régionaux ». Il est par exemple possible de se rafraîchir avec une des “potions” concoctées à base de jus de fruits et d’infusions de plantes, ou avec des “kombucha” (boissons pétillantes fermentée) à la rose, à l’hibiscus, à la mangue ou au goji. Le tout, produit en France. À l’image des sirops d’amande, de basilic, de poire, de spéculoos ou encore de verveine élaborés en région parisienne.

En cas de petit creux, il faut se laisser tenter par un financier matcha-framboise fait maison. Pour les plus gourmands, Aurélie Perez cuisine également des fondants au chocolat et des banana bread vegans, mais aussi des cookies confectionnés selon l’inspiration du moment. Un dimanche par mois, le Mintaka & co sert un brunch composée d’une assiette salée vegan, d’une pâtisserie, d’une boisson chaude et d’une boisson fraîche.

Large choix de thés et de tisanes bio

Le plus de l’enseigne ? Son éventail de tisanes naturelles aux noms évocateurs qui ont toutes été sélectionnées pour leurs bienfaits naturels. “La nouvelle lune”, par exemple, est un excellent remède pour soulager les douleurs menstruelles. D’autres, sont recommandées pour les problèmes de digestion, le soin de la peau, ou simplement, une cure de vitalité. De même, tous les thés ont des noms évoquant la sorcellerie. Commander la “la tisane de Salem” vous permettra d’en savoir un peu plus sur l’épisode tragique qui a vu la condamnation d’une centaine personne accusées d’avoir pactisé avec le diable dans la petite ville de Salem, dans le Massachussetts. Une façon originale de découvrir ou d’approfondir ses connaissances sur le monde envoutant de la spiritualité.

Infos pratiques : Mintaka & Co, 11 place Occitane, Toulouse. Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 18h, puis le week-end de 11h à 18h30.