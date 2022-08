Le téléphérique de Toulouse à l’arrêt pendant deux semaines

Le téléphérique de Toulouse est à l’arrêt pendant deux semaines, du lundi 1er au dimanche 14 août, dans le cadre de sa maintenance annuelle.

Tisséo met en pause le défilé des cabines de Téléo. Le téléphérique de Toulouse est à l’arrêt pendant deux semaines, du lundi 1er au dimanche 14 août. Mais cette interruption du service n’a rien à voir avec une énième panne. Il s’agit d’un arrêt programmé annoncé par l’opérateur de transports en commun de la Ville rose. Et elle se renouvellera chaque année, à la même période.

En effet, Tisséo profite des vacances d’été, une période creuse dans les transports en commun, pour réaliser la maintenance annuelle du téléphérique de Toulouse. Au-delà de l’aspect matériel, ces deux semaines de suspension du service permettent aussi de mettre en place les opérations de mise à jour de logiciels.

Pour pallier l’arrêt de Téléo, Tisséo met en place des bus de substitutions. Une navette relie les stations Université Paul Sabatier et Hôpital Rangueil tous les jours. Et la ligne L5 permet de relier la station Oncopole au métro ligne B (station Empalot) pour rejoindre ensuite la station Université Paul Sabatier.

Le téléphérique de Toulouse en maintenance trois mois après son lancement

Les opérations de maintenance interviennent moins de trois mois après la mise en service du très attendu téléphérique de Toulouse, le 13 mai dernier. Durant le mois qui a suivi son ouverture au public, le Téléo a fait l’objet de quatre pannes.

Le téléphérique de Toulouse a connu sa première panne dès son sixième jour de service, le 19 mai. Il s’agissait d’une panne informatique du système de supervision et d’exploitation, selon Tisséo. Le deuxième arrêt remonte au mercredi 8 juin. Il était dû à un problème technique constaté avant l’ouverture du service. D’autres sont intervenues le 15 juin à cause de la chaleur et le 18 juin à cause des orages.