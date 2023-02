Latécoère : les activités de Labège et Toulouse délocalisées à l’étranger

Lors du dernier comité économique et social (CSE), la direction du groupe Latécoère a annoncé à ses salariés la fermeture du site de Labège, ainsi que la délocalisation des activités de l’usine de Montredon à Toulouse, vers le Mexique. Et ce, dès l’année prochaine.

À Toulouse, l’activité de l’usine du groupe Latécoère va être délocalisée à l’étranger. © Arnaud Spani

Mis à jour le jeudi 9 février à 15h30 : ajout de la réaction de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

La direction du groupe Latécoère, spécialisé dans la sous-traitance d’équipements aéronautiques, vient d’annoncer à ses salariés, réunis au sein du comité économique et social (CSE), que les activités de l’usine de Montredon, située au Nord-Est de la ville de Toulouse, allaient être délocalisées à l’étranger, en Tchéquie et au Mexique. Et ce, avant la fin de l’année 2024 selon les informations rapportées par la Dépêche du Midi. Dans le même temps, le site de Labège fermera ses portes. Ses activités seront transférées en partie à Toulouse, puis en Tunisie. Pour rappel, cette dernière usine a été inaugurée il y a à peine six ans. La direction avait vanté son aspect “moderne”, voire “futuriste”.

150 salariés impactés

Au total, près de 150 salariés (109 à Montredon et 36 à Labège) vont être impactés par cette décision. Mais la direction l’assure, il n’y aura pas de licenciement. Des formations devraient leur être proposées pour qu’ils puissent s’adapter à la nouvelle activité de l’usine de Toulouse. Par ailleurs, les syndicats s’inquiètent qu’il n’y ait pas assez de postes pour tout le monde, et que, de ce fait, des employés doivent quitter le groupe.

Des problèmes économiques et structurels

Toujours selon le média local, la direction a justifié cette décision par le trop grand impact économique de la crise sanitaire, couplé aux difficultés de développement du Boeing 787. Mais aussi, par des problèmes structurels, à cause de l’importante concurrence de nombreux autres acteurs spécialisés sur le marché de la fabrication de pièces aéronautiques élémentaires. Suite à ce plan de restructuration, Latécoère ne possèdera plus que deux usines de production dans la branche aérostructures, à Toulouse et à Gimont.

Carole Delga pointe l’absence de perspectives de développement en Occitanie

La présidente de la Région Occitanie Carole Delga (PS) est en total désaccord avec cette décision : « L’entreprise fondée par Pierre-Georges Latécoère est un symbole de l’aéronautique toulousaine et un fleuron de l’industrie française. Or, depuis l’arrivée de nouveaux actionnaires en 2019, aucune perspective de développement offensif des sites en Occitanie n’est donnée, en dépit des aides publiques importantes qui ont été attribuées par l’Etat et l’Union européenne. Cela va à l’encontre de la politique de souveraineté industrielle que doit bâtir notre pays et que je défends à la tête de la Région Occitanie et de Régions de France. »

« Je serai particulièrement attentive à l’évolution des activités du site de Toulouse-Montredon dans l’optique d’assurer une pérennité de l’usine sur le long terme », indique la présidente de Région. Elle prévoit une rencontre avec les dirigeants de l’entreprise ainsi que les représentants des salariés dans les prochains jours.