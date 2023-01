La nouvelle Université de Toulouse est créée

L’Université de Toulouse, qui rassemble les principaux établissements de l’enseignement supérieur de la Ville rose, est créée depuis le 1er janvier. Avec une communauté universitaire de plus de 130 000 personnes, c’est une des plus grandes de France.

C’est désormais du concret. L’Université de Toulouse, qui rassemble les principaux établissements de l’enseignement supérieur de la Ville rose, est créée depuis le 1er janvier 2023. C’est la réalisation d’un projet de transformation impulsé par la communauté académique depuis 2021.

« La création de cette nouvelle université a pour objectif de placer le site sur la voie de la reconnaissance internationale en tant que “grande université de recherche” », explique l’établissement. Il veut être « à la hauteur du niveau académique de ses membres et organismes de recherche, tout en préservant la personnalité juridique de ces derniers ».

L’Université de Toulouse rassemble 130 000 personnes

Cette nouvelle Université de Toulouse est portée par une communauté universitaire de plus de 130 000 étudiantes et étudiants, personnels de recherche, d’enseignement, administratifs et techniques. Ce qui fait du site académique toulousain « l’un des plus importants de France, tant par sa dimension que par son dynamisme et la qualité de ses activités de formation et de recherche », selon l’établissement.

L’entité compte sept membres fondateurs : l’UT1 Capitole, l’UT2 Jean Jaurès, l’UT3 III Paul Sabatier, l’INP, l’Insa Toulouse, l’Isae-Supaero, et l’INU Champollion. Sont également membres de l’Université de Toulouse l’Enac, l’ENIT, l’ENSA Toulouse, l’ENVT, l’ENSFEA, l’Icam, l’IMT Mines Albi et Toulouse Business School.

Soutenue par l’État et fortement encouragée par la région Occitanie et la métropole de Toulouse, la nouvelle université toulousaine entraîne dans sa dynamique les dix villes universitaires d’équilibre : Albi, Auch, Castres, Cahors, Figeac, Foix, Millau, Montauban, Rodez et Tarbes. C’est donc tout l’Ouest de l’Occitanie qui se rassemble sous cette bannière.