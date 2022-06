La mobilisation contre la suppression de deux classes continue au collège Toulouse-Lautrec

Depuis plus d’un mois, le personnel du collège Toulouse-Lautrec tente de convaincre le rectorat de revenir sur la décision de supprimer deux classes à la prochaine rentrée scolaire.

Le personnel du collège Toulouse-Lautrec poursuit sa mobilisation contre la suppression de deux classes prévue à la prochaine rentrée scolaire. Il n’a « toujours pas obtenu de réponse satisfaisante de la part du rectorat », selon Dorothé Capo, professeure dans cet établissement.

Alors que l’année scolaire est presque terminée, le personnel du collège Toulouse-Lautrec prévoit de se rassembler devant le rectorat de Toulouse, mercredi 29 juin à 9h30. Une manifestation est ensuite prévue en direction de la place Saint-Etienne, à proximité immédiate de la préfecture de la Haute-Garonne.

Un premier courrier du personnel du collège Toulouse-Lautrec le 19 mail

À la rentrée 2021, le collège comptait 27 classes pour 650 élèves. Mais une cinquantaine sont arrivés en cours d’année scolaire et une vingtaine ont quitté l’établissement. Pour la prochaine rentrée, le collège table toujours sur 650 élèves, mais avec deux classes en moins. Toulouse-Lautrec fait pourtant partie du réseau d’éducation prioritaire, qui regroupe des établissements rencontrant des difficultés sociales significatives.

« Non, nous n’acceptons pas de devoir attendre les arbitrages de la pénurie du Rectorat. Nous en avons plus qu’assez de devoir lutter chaque année pour obtenir des conditions de travail passables. Nous voulons pouvoir préparer la rentrée et l’année suivante en connaissance de cause. Non, nous n’avons pas envie de nous mettre en grève à la rentrée 2022 », écrit le personnel dans un communiqué.

Depuis plus d’un mois, le personnel tente de faire le rectorat de Toulouse revenir sur la décision de supprimer deux classes de l’établissement. Un courrier a notamment été envoyé à l’inspecteur académique le 19 mai dernier. Une délégation a été reçue au rectorat. Les membres du personnel du collège ont bien été écoutés, mais ils n’ont pas obtenu de réponse satisfaisante.