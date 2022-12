Kiné et influenceur, la double vie du Toulousain Major Mouvement

Le kiné et influenceur Major Mouvement vient de sortir son second livre. Avec plus de 860 000 abonnés sur Youtube, ce Toulousain est une star des réseaux sociaux. Mais il ne perd pas pour autant de vue sa mission principale : « aider les gens à se sentir bien ».

Kiné et influenceur, Grégoire est plus connu sous le nom de Major Mouvement © Fraich TOUCH

« Ce qui m’anime est de réparer les gens », sourit Grégoire. Ce kinésithérapeute toulousain de 35 ans, plus connu sous le nom de Major Mouvement, est une véritable star des réseaux sociaux. Il comptabilise en effet plus de 860 000 abonnés sur sa chaîne Youtube et 550 000 sur Instagram. Rien que ça. Mais ce succès ne lui est pas monté à la tête. Grégoire assure être « resté la même personne ».

« Cette notoriété est arrivée alors que j’avais déjà 33 ans, deux enfants, j’étais marié et kiné depuis 10 ans. J’avais déjà la valeur des choses », estime le Toulousain. Ce dernier, qui continue de donner des consultations à son cabinet de kinésithérapie, confie d’ailleurs : « Trouver une solution au problème d’un de mes patients sera toujours 1 000 fois plus puissant que d’avoir un million d’abonnés sur Youtube ».

Le kiné veut « lutter contre la désinformation médicale »

Dans ses vidéos sur les réseaux sociaux, Major Mouvement délivre de nombreux conseils pour soulager un torticolis, améliorer sa souplesse ou muscler son dos. Le tout avec beaucoup de pédagogie, d’humour et… d’autodérision. « La personne dont je me moque le plus est moi-même. C’est dans ma nature, je ne me prends jamais au sérieux », révèle-t-il. En revanche, ses conseils sont tout ce qu’il y a de plus sérieux.

Si Grégoire s’est lancé sur les réseaux sociaux, c’est justement pour « lutter contre la désinformation médicale ». « J’en avais marre de voir des personnes incompétentes raconter n’importe quoi sur les réseaux sociaux pour se faire de l’argent sur le dos des autres. Les gens leur accordent leur confiance parce que ces personnes vont faire des millions de vues », déplore Major Mouvement.

La mission de Major Mouvement : venir en aide aux gens

À son échelle, il vient donc « aider les gens » à s’y retrouver face à l’incessante marée de fausses informations. « J’ai une envie profonde de leur venir en aide », souligne le kiné qui garde toutefois les pieds sur Terre. « Je sais que je ne pourrais pas aider tout le monde. Mais si sur 1,3 millions de personnes qui me suivent, j’arrive à en aider 20 000, je signe dès demain ! », s’exclame Grégoire.

Une empathie dont il fait preuve depuis toujours. C’est d’ailleurs cette sensibilité aux émotions des autres qui l’a amené à travailler dans le domaine de la santé. « À 15 ans, j’ai découvert Scrubs (série qui raconte les aventures du personnel d’un hôpital, NDLR). Je trouvais cela fascinant de voir qu’il existait un métier où l’on pouvait se servir de ses connaissances pour aider des gens », se souvient-il.

Le Toulousain voulait au départ devenir médecin

Quelques années plus tard, il tente alors le concours de médecine. Ce sera le « plus bel échec de sa vie ». « Je n’aurais pas eu la capacité d’aller au bout des études de médecine à cet âge. Je ne savais pas bien travailler et n’étais pas assez mature », juge l’influenceur. À la suite de cet échec, il entre alors à l’école de kinésithérapie et obtient son diplôme.

Mais la maturité, Grégoire va l’acquérir un peu plus tard. « Parfois, nous les mecs pouvons être un peu lent à démarrer », plaisante le kiné. Major Mouvement ajoute : « La maturité vient par les épreuves et les changements de vie. Pour ma part, j’ai pris goût au travail bien fait en devenant père, vers 30 ans. Avec les enfants, on est obligé de s’organiser autrement et de se projeter. Ce n’est plus la même responsabilité ».

Se dégager du temps pour sa famille

Le Toulousain est effectivement père de deux enfants avec qui ils partagent la passion du sport. « Quand je vais courir, ils me suivent en vélo. Quand je fais du sport à la maison, ils en font aussi à côté. Cela me permet de m’entraîner tout en passant un moment avec eux », sourit-il. Des moments importants pour Grégoire qui a dû apprendre à jongler entre vie de famille et professionnelle.

Le Toulousain ne se rend d’ailleurs pas la tâche facile. En plus d’être kiné et influenceur, il exerce plusieurs autres boulots. En effet, il est enseignant en thérapie manuelle, conférencier et a aussi été chroniqueur sur France 2 pendant un an. Grégoire a par ailleurs sorti deux livres. Le dernier en date, “Le grand guide Major Mouvement pour soigner vos douleurs”, est paru aux éditions Marabout en août dernier.

L’influenceur tient à ne pas s’oublier

Si au début arriver à tout concilier n’était pas simple, le kiné s’en sort plutôt bien désormais. « J’ai cinq ans de réseaux sociaux dans les pattes. Je commence à mieux gérer mon temps et mon énergie, à savoir où il faut que je m’investisse et où je peux lever le pied », assure-t-il. Grégoire admet bien sûr que son activité professionnelle est « difficile ».

« Mais ça l’est pour chaque soignant en France, aujourd’hui. En tant que soignant, nous avons fait le choix d’aider les gens », appuie-t-il. Mais à trop vouloir aider les autres, Grégoire ne craint-il pas de s’oublier ? « Je suis suffisamment sensibilisé au signe d’un burn-out, d’une fatigue chronique ou d’une perte de sens pour adapter mes efforts en fonction de mon énergie. Ma mission ne se fera pas au détriment de ma personne », assure-t-il.