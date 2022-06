Insolite. Une visite guidée et immersive des faits divers à Toulouse dans les années 50

Paysdoc.com propose une visite guidée insolite de Toulouse. Prenant place dans les années 50, elle retrace des faits divers et crimes qui ont eu lieu dans la Ville rose.

Anna et Lisa sont deux jeunes toulousaines pas comme les autres. Crédit photo : ©Lucie Fernandes.

Avis aux amateurs de mystères, une nouvelle visite guidée insolite et théâtralisée vient de voir le jour à Toulouse. Elle sera lancée samedi 25 juin 2022 à 17h. Les curieux pourront ainsi suivre les sœurs Parcoeur dans les rues de la Ville Rose, pour une visite particulière dans l’ambiance des années 50.

Cette visite est organisée par paysdoc.com, qui propose régulièrement des concepts culturels insolites à Toulouse et en Occitanie.

Sur les traces des grands faits divers toulousains

Deux guides-conférencières en costumes d’époque mènent cette visite immersive à deux voix. Elles incarnent Anna et Lisa, deux jeunes toulousaines tout droit sorties des années 50.

Les deux enquêtrices amèneront les participants de la visite guidée sur les lieux des plus importants faits divers, mais aussi d’affaires et de crimes insolites à Toulouse. Elles promettent « des anecdotes méconnues, des frissons et des rires ».

Anna et Lisa parcourent les lieux des plus importants fait divers de Toulouse. Crédit photo : ©Lucie Fernandes.

Informations pratiques

La visite se fait à pied dans le centre-ville, et dure environ deux heures. Le point de rendez-vous exact est communiqué par mail.

La réservation en ligne est obligatoire, au tarif de 18€ pour les adultes et 9€ pour les moins de 12 ans. Pour l’instant, une seule autre édition aura lieu, le 20 août prochain.

Mais d’autres visites guidées insolites sont organisées à Toulouse ou en Occitanie par Paysdoc.com : promenade autour des jeux d’eau et fontaines, visites autour des thèmes de la fantasy, enquête sur la disparition énigmatique de la violette, et bien d’autres !

William Bernecker