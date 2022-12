Spectacle, ateliers, marché : des idées de sorties pour les vacances de Noël à Toulouse

Les vacances de Noël approchent, et pour que vous ne manquiez pas d’idées de sorties, le Journal Toulousain vous propose cette année encore une sélection d’activités à faire à Toulouse. À l’image des ateliers proposés au Quai des Savoirs, du grand cirque de Noël, des animations du marché des enfants place Arnaud Bernard et du spectacle pour les tout-petits “Le coffre magique de Noël”.

De nouvelles aventures au Quai des Savoirs pendant les vacances

Faites le plein d’idées d’activités pour les vacances de Noël au Quai des Savoirs de Toulouse. Les plus petits, d’abord, pourront s’amuser avec les reflets d’un tout nouveau miroir qui les invite à se projeter dans un univers futuriste et coloré au sein duquel les humains cohabitent sereinement avec d’étranges êtres venus d’une autre planète. Une drôle de machine installée juste à côté leur permettra aussi de faire virevolter une bille à travers un parcours composé de tunnels, d’ascenseurs, de toboggans et de loopings tout en faisant appel à leur dextérité.

Pendant ce temps, les plus grands pourront manipuler l’installation interactive “Il était une fois… Mon futur”, un jeu narratif dans lequel chaque visiteur incarne le personnage principal et choisit lui-même quelle tournure prend la suite de l’histoire. Ils pourront également participer aux ateliers proposés au plateau créatif à l’approche des fêtes de fin d’année afin confectionner des cadeaux personnalisés (badges, porte-clés, t-shirts) pour toute la famille grâce à des outils de pointe, tels qu’une imprimante 3D ou encore un laser qui découpe les matières.

Infos pratiques : Quai des Savoirs, 39 allées Jules Guesde, Toulouse. Animations du samedi 17 au vendredi 30 décembre. Horaires et réservations. Tarif atelier : 4 euros.

Le Grand cirque de Noël revient à Toulouse

Il est de retour. Le Grand cirque de Noël de Toulouse revient cette année encore sous le chapiteau installé à l’hippodrome de la Cépière pour illuminer les visages des enfants, comme des plus grands, pendant toute la durée des vacances, et même après. Des artistes venus du monde entier seront présents pendant plus d’un mois dans la Ville rose pour vous présenter leur tout nouveau spectacle. Parmi eux, par exemple : le jongleur de renom Rafael de Carlos, les funambules de grande hauteur de la troupe Peres, qui vous impressionneront aussi avec leur “double roue de la mort”, l’illusionniste Magic Joseph ou encore les clowns Benjy et Dimy. Vous vous émerveillerez également devant les numéros de mats chinois, de filets aériens, d’équilibristes, de motos, de chants, et devant les chorégraphies de danse aux cerceaux.

Selon les rumeurs, même le Père Noël sera présent pour regarder le spectacle. Le tout, dans une atmosphère unique qui mêle la magie du cirque et la féérie de Noël. La recette idéale pour replonger, juste un instant, en enfance. Une sortie à faire en famille, à Toulouse, pendant les vacances de Noël.

Infos pratiques : Grand cirque de Noël, Hippodrome de la Cépière, chemin des Courses, Toulouse. Du samedi 26 novembre au dimanche 8 janvier, dates et horaires des représentations. Tarifs : de 25 à 36 euros. Réservations en ligne.

Un marché de Noël dédié aux enfants à Toulouse

L’association des commerçants et des artisans d’Arnaud Bernard à Toulouse organisent la quatrième édition du marché de Noël dédié aux enfants pendant la première semaine des vacances sur la place centrale du quartier. À quelques mètres du Capitole, où s’est également installé le grand marché de Noël de Toulouse, l’événement dédié aux plus petits leur permettra donc par exemple de s’amuser sur un grand toboggan qui prend la forme d’une piste de luge. Ou encore, de se balader sur le dos de poneys, de faire un tour de manège, de se maquiller comme leurs animaux préférés et de participer aux multiples animations organisées pendant cinq jours, à l’image des ateliers de dessin.

Plusieurs chalets traditionnels proposeront également à la vente des gourmandises, tels que des marrons grillés, des gaufres, des barbes à papa, des crêpes, des bonbons et du vin chaud qui permettra de réchauffer un peu les mains des parents ou autres accompagnateurs pendant que les enfants sautillent dans les jeux gonflables. La totalité des bénéfices sera reversée au Secours Catholique.

Infos pratiques : Marché de Noël des enfants, place Arnaud Bernard, Toulouse.

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre, de 11h à 20h. Gratuit.

Assistez à un spectacle de Noël pendant les vacances

La Comédie de la Roseraie, à Toulouse, propose quatre représentations du spectacle “Le coffre magique de Noël” pendant la première semaine des vacances de fin d’année. Celui-ci prend la forme d’un conte initiatique et interactif à la fois drôle et touchant. Il raconte l’histoire de Firmin, un petit garçon un peu trop gâté, qui trouve un coffre magique sous son sapin après le passage du Père Noël. Cette étonnante boite en bois va le faire voyager dans un monde imaginaire grâce auquel il va en apprendre davantage sur les choses essentielles de la vie.

Le spectacle, familial, étonne les enfants et amuse les parents. Les artistes incarnent des personnages loufoques, qui se retrouvent dans des situations rocambolesques au cours d’une aventure qui, finalement, comporte beaucoup de tendresse.

Infos pratiques : La Comédie de la Roseraie, 156 bis avenue de Lavaur, Toulouse. Du lundi 19 au vendredi 23 décembre à 15h.

Durée : 50 minutes. Tarif : 10 euros. Réservations en ligne.