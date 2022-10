Haute-Garonne. Le conseil départemental rend hommage à Samuel Paty

Le conseil départemental de la Haute-Garonne rendra hommage au professeur d’histoire-géographie Samuel Paty lundi 17 octobre.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne rendra hommage au professeur d’histoire-géographie Samuel Paty lundi 17 octobre. © Laëtitia Soula / Le JT

Le conseil départemental de la Haute-Garonne et son président, Georges Méric (PS), rendent hommage à Samuel Paty lundi 17 octobre à partir de 14 heures. Ce professeur d’histoire-géographie a été assassiné devant le collège où il exerçait Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines le 16 octobre 2020. Son lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

Seront présents à cette occasion, le président du conseil départemental Georges Méric (PS), les élus départementaux, les membres du Conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République, le directeur académique des services de l’éducation nationale et 200 principaux et gestionnaires des collèges publics haut-garonnais. Par ailleurs, des cérémonies sont prévues dans les établissements scolaires du 14 au 17 octobre,.

« Samuel Paty a été assassiné par la haine et l’intolérance », Georges Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne

« Georges Méric dévoilera une banderole commémorative installée sur les grilles du conseil départemental avec un message d’hommage à Samuel Paty, mais également à l’ensemble de la communauté éducative qui œuvre au quotidien, au sein de l’école républicaine, pour former les citoyens de demain », annonce le conseil départemental. Aussi, une minute de silence sera observée à la suite des prises de parole officielles. Par ailleurs, des cérémonies sont prévues dans les établissements scolaires du 14 au 17 octobre,.

« Samuel Paty a été assassiné par la haine et l’intolérance, parce qu’il était enseignant, parce qu’il avait fait le choix d’accompagner les jeunes sur le chemin de la construction de leur esprit critique et de l’amour de la liberté. Deux ans après cet assassinat, il est de notre devoir en tant qu’élus, en tant que professeurs, en tant que citoyens, de ne jamais oublier et de résister, avec toute notre détermination républicaine, face à l’obscurantisme et au fanatisme », déclare Georges Méric.