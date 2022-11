Grève : le réseau de bus Tisséo “fortement perturbé” à Toulouse

Le réseau de bus Tisséo est « fortement perturbé » à Toulouse ce jeudi 10 novembre à cause d’une grève interprofessionnelle. La circulation des trains est également perturbée. En revanche, le tramway et le métro circulent normalement.

Une grève interprofessionnelle impacte fortement le réseau bus Tisséo à Toulouse ce jeudi 10 novembre. © Gala Jacquin

Avis aux usagers des transports en commun à Toulouse. La CGT a appelé à une grève interprofessionnelle ce jeudi 10 novembre. Un mouvement social qui impacte la circulation des bus dans la Ville rose. « Suite à un filtrage des trois dépôts Tisséo, la mise en place du réseau bus est fortement perturbée », précise l’opérateur de système. Les trois dépôts en question sont ceux de Colomiers, Atlanta et Langlade.

ℹ️/Info voyageurs

▶️Jeudi 10/11 : perturbations de votre réseau #bus

👉Suite à un filtrage des 3 dépôts #Tisséo, la mise en place de votre réseau bus est fortement perturbée

👉Vos lignes T1 et T2 du tram et les lignes A et B du métro fonctionnent normalement pic.twitter.com/Lx608R953f — Tisséo (@tisseo_officiel) November 10, 2022

« Nous regrettons les désagréments occasionnés par cet événement et mettons tout en œuvre pour rétablir nos lignes dans les meilleurs délais », assure Tisséo. Si le réseau bus est perturbé, le tramway et le métro ne sont, en revanche, pas impactés par ce mouvement social national. « Les lignes T1 et T2 ainsi que les lignes A et B du métro fonctionnent normalement », assure Tisséo.

La circulation des trains à Toulouse aussi impactée par la grève

Cela bloque également du côté des trains ce jeudi 10 novembre. Ce mouvement social national interprofessionnel touche aussi la SNCF à Toulouse et en Occitanie.

🚦 #FlashInfoliOTrain 7h30



⚠️ Un mouvement social perturbe le trafic, plus d'info sur les horaires ici : https://t.co/kL3COQ2aef



🔹Côté Est, vos trains en circulation sont majoritairement à l'heure ✅



🔹Côté Ouest, notez des adaptations sur l'axe Toulouse ↔️ Auch



1❓ = 1📲💬 pic.twitter.com/B73NnEfjkP — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) November 10, 2022

La circulation des trains est ainsi « très perturbée » dans la région. Elle est adaptée sur plusieurs axes. Voici lesquels :

– Rodez Brive

– Rodez Toulouse

– Toulouse Mazamet

– Aurillac Toulouse

– Pau Toulouse

– Latour-de-Carol Toulouse

– Béziers Clermont

– Port-Bou Avignon/Marseille

– Narbonne Toulouse

– Nîmes Alès La Bastide Marvejols Clermont-Ferrand

– Perpignan Villefranche

– Train Jaune

– Nîmes Le Grau du Roi

– Nimes Pont St Esprit

Le détail des prévisions de circulation des trains de la SNCF est à retrouver sur les différents canaux de communication de la compagnie ferroviaire.