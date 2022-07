Grève à la SNCF. La ligne Toulouse-Narbonne perturbée ce week-end de chassé-croisé

La circulation des trains de la SNCF est perturbée par un mouvement de grève samedi 30 et dimanche 31 juillet à Toulouse et en Occitanie.

Photo d'illustration : un train ne gare de Carmaux, dans le Tarn. Crédit photo : CC BY SA Yoyo697 – Wikimedia commons

Le chassé-croisé entre les départs et les retours de vacances des juillettistes et des aoûtiens s’annonce compliqué sur les routes. Bison futé annonce un samedi noir dans le sens des départs. Mais ce week-end risque d’être aussi compliqué sur les rails. En effet, un mouvement de grève local de la SNCF, commencé mercredi 27 juillet, se poursuit samedi 30 et dimanche 31 juillet et plusieurs lignes sont perturbées à Toulouse et en Occitanie.

Parmi les lignes impactées, figure notamment le tronçon Toulouse, Narbonne, Perpignan et Port Bou. D’autres lignes sont touchées par ce mouvement de grève à la SNCF dans la moitié Est de l’Occitanie. La compagnie ferroviaire invite donc les passagers qui le peuvent à reporter leurs déplacements prévus ce week-end.

ℹ️ Dans le cadre du mouvement social en cours, le trafic #liOTrain sera très perturbé samedi 30/07 et dimanche 31/07 sur la partie Est de la région et la ligne #Toulouse–#Narbonne.

Vérifiez vos horaires tous les jours à 17h pour vos trains du lendemain 👉 https://t.co/TBTXH6chvn pic.twitter.com/zDcdJVx846 — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) July 29, 2022

Les grèves récurrentes de la SNCF à Toulouse et en Occitanie

Ce mouvement social local intervient alors que les syndicats de la SNCF ont assuré qu’aucun préavis de grève ne serait déposé pour les vacances d’été. Ce qui ne veut pas dire que le problème des salaires est réglé. Mercredi 13 juillet, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré sur BFMTV que « la mobilisation reprendra à la rentrée ». Un mouvement de grève interprofessionnelle est prévu le 29 septembre.

Pourtant, un mouvement social local s’est déroulé samedi 16 juillet, perturbant plusieurs lignes entre Toulouse et Avignon. Un autre mouvement de grève a perturbé la circulation des trains de la SNCF samedi 23 juillet.