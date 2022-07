Circulation. Samedi noir en vue sur les routes autour de Toulouse

La circulation sera compliquée sur les routes autour de Toulouse à l’occasion du week-end de chassé-croisé entre les départs et les retours de vacances des juillettistes et des aoûtiens.

Le week-end de chassé-croisé entre les départs et les retours de vacances des juillettistes et des aoûtiens est traditionnellement compliqué sur les routes. Et l’édition 2022 ne fait pas exception. Ce vendredi 29 juillet est classé rouge par Bison futé dans le sens des départs et orange dans le sens des retours, sauf dans le quart Sud-Est qui est rouge.

Bison futé émet des recommandations

La circulation sera particulièrement difficile samedi 30 juillet autour de Toulouse et dans tout le pays. Les routes sont classées en noir dans le sens des départs et en rouge dans celui des retours. Bison futé émet plusieurs recommandations pour éviter les embouteillages.

Dans le sens des départs, la circulation sera dense sur l’A62 entre Agen et Toulouse entre 9 heures et 17 heures. Elle le sera aussi sur l’A61 entre Toulouse et Narbonne de 10 heures à 17 heures. Idem sur l’A750 entre Lodève et Montpellier de 11 heures à 13 heures. La circulation sera aussi dense sur l’A9 entre Montpellier et Narbonne entre 9 heures et midi.

Dans le sens des retours, la circulation sera dense sur l’A61 entre Toulouse et Bordeaux de 10 heures à 17 heures. Elle sera même saturée entre 13 heures et 15 heures.

Pas d’amélioration de la circulation autour de Toulouse pour dimanche

La situation ne sera pas meilleure dimanche 31 juillet. Dans le sens des départs, la circulation sera dense entre Orange et Narbonne entre 9 heures et 18 heures. Elle sera carrément saturée de 11 heures à 15 heures. Elle sera aussi dense sur l’A62 entre Agen et Toulouse de 11 heures à 21 heures. Idem sur l’A61 de Toulouse vers Narbonne entre 9 heures et 17 heures. Sur ce tronçon, la circulation sera saturée de midi à 15 heures.

Dans le sens des retours, il est conseillé d’éviter l’A9 entre Orange et Narbonne de 11 heures à 20 heures où la circulation sera dense, et même saturée de 13 heures à 15 heures. Même constat sur l’A62 entre Toulouse et Agen. La circulation sera dense entre 11 heures et 19 heures, et saturée de 13 heures à 16 heures. Enfin, sur l’A61 entre Narbonne et Carcassonne, la circulation sera dense entre 11 heures et 19 heures, et saturée de 13 heures à 15 heures.

Il faudra patienter jusqu’au lundi 1er août pour percevoir une amélioration des conditions de circulation sur les routes autour de Toulouse et en Occitanie.