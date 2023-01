Grève du 19 janvier : voici quelles seront les perturbations à Toulouse

Avec la grève, des perturbations, notamment dans les transports et les écoles sont à prévoir à Toulouse ce jeudi 19 janvier.

La grève du 19 janvier va entraîner des perturbations à Toulouse © Gala Jacquin

Une importante mobilisation se prépare. Les huit principales organisations syndicales ont appelé à la grève contre le projet de réforme des retraites ce jeudi 19 janvier. Cette journée de mobilisation interprofessionnelle va entraîner des perturbations à Toulouse.

Ce sera notamment le cas dans les écoles, les bibliothèques et les médiathèques, mais également les différents transports en commun. Le Journal Toulousain fait le point.

Quelles perturbations dans les écoles de Toulouse ?

Selon le premier syndicat du primaire, SNUipp-FSU, 70% des professeurs seront grévistes. Il faut donc s’attendre à une forte mobilisation dans les écoles maternelles et primaires de Toulouse ce jeudi 19 janvier. Le détail des établissements fermés n’est pas connu.

Pour pallier les fermetures, le centre de loisirs des Sept Deniers et le centre du Petit Capitole accueilleront les élèves du primaire. Ceux de maternelle pourront se rendre au centre du Petit Capitole, à l’école La Juncasse, l’école Jules Ferry et l’école Moulin.

Les bibliothèques de Toulouse également affectées

Les écoles et crèches de la Ville rose ne seront pas les seules à être impactées par la grève de ce jeudi 19 janvier. « Des perturbations sont susceptibles d’affecter les bibliothèques et médiathèques de Toulouse », indique le site de la bibliothèque de Toulouse.

Il n’est pour le moment pas précisé quelles bibliothèques et médiathèques pourraient fermer ou réduire leurs horaires et services. Mais des informations sur la nature des perturbations devraient être communiquées sur le site de la bibliothèque de Toulouse.

De fortes perturbations dans les transports

Le métro, les bus, le tramway et Téléo à Toulouse seront également impactés par la grève de ce jeudi 19 janvier. Effectivement, « des risques de fortes perturbations sont à prévoir sur l’ensemble du réseau », annonce Tisséo sans toutefois donner davantage de détails.

Pour autant, le réseau de transports en commun invite les usagers « à reporter leur déplacement ou à utiliser des solutions de déplacements alternatives ». Plus d’informations sont normalement à venir sur le site ou l’application mobile de Tisséo.

Du côté de l’aéroport Toulouse-Blagnac, des retards et des annulations de vols sont à prévoir. Aussi, les passagers doivent anticiper leur arrivée au terminal de départ puisque l’accès à l’aéroport pourra être perturbé. Ils sont invités à se tenir au courant de la situation de leur vol sur les canaux dédiés.

Des suppressions de trains à prévoir ce 19 janvier

La grève va également impacter la circulation des TER. Deux trajets sur cinq seront assurés. Mais la plupart le seront en bus et non en train. Il y aura par ailleurs un TGV sur cinq sur l’axe Atlantique, un sur trois sur l’axe Sud-Est et un Ouigo sur trois en circulation.

La SNCF annonce même aucun Intercités de jour et de nuit la veille et au soir de ce jeudi 19 janvier. Les clients des TGV et Intercités annulés seront contactés par mail ou SMS afin d’échanger leur billet ou de se faire rembourser ce dernier.