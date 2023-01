Grève 19 janvier. La SNCF prévoit très peu de trains en Occitanie

La circulation des trains de la SNCF en Occitanie sera très perturbée par le mouvement de grève interprofessionnel prévu jeudi 19 janvier. Voici les prévisions de trafic de la compagnie ferroviaire.

Photo d’illustration : Un train de la SNCF en gare de Carmaux, dans le Tarn, en Occitanie. Crédit photo : CC BY SA Yoyo697 – Wikimedia commons

Une journée particulièrement compliquée s’annonce dans les gares jeudi 19 janvier. Les usagers qui le peuvent sont vivement invités à reporter leur déplacement. Certains seront carrément obligés de le faire.

La circulation des trains de la SNCF en Occitanie sera très perturbée par le mouvement de grève interprofessionnel prévu jeudi 19 janvier. La compagnie ferroviaire a annoncé ses prévisions de trafic mardi 17 janvier, en début de soirée. Le préavis de grève déposé par les syndicats va du mercredi 18 janvier à 19 heures au vendredi 20 janvier à 8 heures.

Voici les prévisions de trafic de la SNCF en Occitanie

Le trafic TER sera fortement perturbé par la grève en Occitanie. La SNCF prévoit d’assurer deux trajets sur cinq. Mais attention, la majeure partie des circulations sera faite par des autocars, prévient la compagnie ferroviaire.

Sur les longues distances, la SNCF annonce un TGV sur cinq sur l’axe Atlantique, un train sur trois sur l’axe Sud-Est et un Ouigo sur trois en circulation. Pire, la compagnie ferroviaire informe qu’il n’y aura aucune Intercités de jour. Idem pour les Intercités de nuit la veille et au soir du jeudi 19 janvier. Les clients des TGV et Intercités annulés seront contactés par mail ou SMS afin d’échanger leur billet ou de se faire rembourser.

Les passagers qui sont dans l’impossibilité de reporter leur déplacement sont invités à vérifier la circulation des trains mercredi 18 janvier à partir de 17 heures sur les sites et les applications de la SNCF.