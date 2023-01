Grève 19 janvier. Le point sur les perturbations du réseau de Tisséo à la mi-journée

Plusieurs lignes de bus de Tisséo sont perturbées par le mouvement de grève de ce jeudi 19 janvier à Toulouse. Certaines sont carrément à l’arrêt.

© Alix Drouillat

Ce jeudi 19 janvier est marqué par un important mouvement social visant à protester contre le projet de refonte des retraites voulu par le gouvernement. Entre 40 et 50 000 personnes sont descendues dans les rues pour manifester dans la Ville rose, selon les forces de l’ordre.

La grève engendre des perturbations dans le réseau de transports en commun opérés par Tisséo à Toulouse. En raison de la manifestation au centre-ville, la Navette Aéroport ainsi que les lignes L1, L4, L8, L9, 13, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 63, 66 et 70 sont toujours déviées à la mi-journée. Aussi, la Navette Centre Ville est suspendue.

Des lignes du réseau de bus à l’arrêt, le tram fonctionne partiellement

De plus, dans le cadre d’un mouvement national de grève autour de la réforme des retraites, jeudi 19 janvier, des perturbations plus ou moins importantes sont constatées sur les lignes L2, L3, L5, L6, L10, L11, 12, 13, 18, 19, 21, 27, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 58, 59, 60, 68, 72, 73, 78, 79, 83, 84, 87, 118, et 120. Les 33, 39, 56, 76 et 81 sont à l’arrêt.

Les lignes de tramway T1 et T2 sont partiellement interrompues entre Palais de Justice et Arènes. En revanche, les lignes A et B du métro de Toulouse, ainsi que le téléphérique Téléo, au Sud de la ville fonctionnent normalement, malgré le mouvement de grève.

Information pratique : suivez l’état du réseau de Tisséo sur la page dédiée.