Après une biscuiterie, la Gourmanderie ouvre une épicerie fine à Toulouse

La Gourmanderie, une épicerie fine dédiée aux gourmands, a récemment ouvert ses portes sur la place Dupuy, dans le centre de Toulouse. Elle propose toutes sortes de condiments, tartinables, chocolats, vins, spiritueux, mais aussi des sablés sucrés, comme salés, élaborés à Blagnac, dans la biscuiterie du même nom.

Une nouvelle adresse pour tous les gourmands. La Gourmanderie a ouvert, au mois de novembre dernier, une épicerie fine dans le centre de Toulouse, sur la place Dupuy. À l’origine du projet : Chloé, une toulousaine, et Fabrice, originaire des Hautes-Pyrénées. Ils forment un couple qui, comme beaucoup, s’est lancé dans une reconversion professionnelle au sortir des premiers confinements.

Sur les étals de leur magasin, ces derniers proposent plus de 300 références de produits dits “secs”, comme des condiments, du café, du thé, ou encore des confitures, des sauces, des spiritueux, du vin et des tartinables pour l’apéritif, « autrement dit, le cœur de consommation des Toulousains », plaisante Fabrice. Mais aussi, des “douceurs”, comme des biscuits et des chocolats, pour le petit déjeuner ou le goûter. « Nous ne proposons aucun produit frais, d’hygiène ou d’entretien », précise le co-fondateur de l’épicerie. À la Gourmanderie, les clients ne font pas leurs courses, « il viennent se faire plaisir ou faire plaisir à leurs proches », souligne-t-il.

La Gourmanderie met à l’honneur le savoir-faire français

« En poussant la porte du magasin, les clients sont sûrs de trouver des produits de qualité, issus d’un savoir-faire artisanal, et surtout, français », expose Fabrice. C’est la marque de fabrique de la Gourmanderie. La moutarde, par exemple, est fabriquée par l’un des « derniers artisans moutardiers de France, qui est installé en Normandie », assure le co-fondateur de l’enseigne. L’huile de truffe vient d’Orléans, les cornichons du Val-de-Loire, l’huile d’olive de Carcassonne, les vins de Gaillac, les spiritueux de l’Aude, les chocolats de Montauban, le caramel beurre salé, le thé et le café de Toulouse. Aussi, l’épicerie vendra bientôt des jus de fruits 100% made in Occitanie. « Notre ambition est de mettre à l’honneur les différents terroirs de notre pays, à commencé par celui de la région, mais également du Périgord, des Landes, de Provence… C’est notre côté “cocorico” », rit Fabrice.

Des fournisseurs sélectionnés sur le volet

« Le produit n’est que le prolongement du producteur », répète le gérant de l’établissement à ses clients : « Si une émotion passe lors de la dégustation d’un produit, c’est aussi parce qu’un professionnel lui a dédié du temps et de l’amour. Donc, il est essentiel de raconter leurs histoires », expose celui qui, comme sa compagne, tient à travailler avec des partenaires qui perpétuent des savoir-faire artisanaux. « L’autre jour, à l’inauguration d’un caviste à Blagnac, nous avons fait la connaissance d’une maraîchère ariégeoise qui s’est lancée dans la fabrication de tartinables végétaux. Ils étaient super bons. Trois mois plus tard, ses produits se sont retrouvés dans notre magasin. C’est ainsi que nous créons des partenariats. Des partenariats humains », raconte-t-il.

En plus de privilégier le local, les entrepreneurs tendent à limiter leur empreinte environnementale. « Beaucoup de nos fournisseurs utilisent des packagings en matériaux recyclables ou recyclés. Nous travaillons actuellement sur le développement d’un système de consignes, afin de fidéliser la clientèle et de leur permettre de réduire l’impact écologique de leurs achats », affirme le gérant.

Une biscuiterie à Blagnac

L’épicerie de la place Dupuy n’est pas la première enseigne de la Gourmanderie. Le couple possède, depuis la rentrée 2021, une biscuiterie artisanale installée dans le centre-ville de Blagnac. Aux fourneaux, Chloé concocte toutes sortes de biscuits sucrés, comme salés. À l’image des sablés extra-chocolat, de ceux aux éclats de graines de café, à la vanille, au citron et pavot, à l’emmental et origan, aux herbes de Provence, ou encore au parmesan et au piment d’Espelette.

« La biscuiterie est un savoir-faire quasi-exclusivement français qui a pourtant été un peu oublié, ou du mois, industrialisé. Nous avons donc souhaité le remettre au goût du jour. Et les clients en sont ravis. Que ce soit des personnes âgées, qui retrouvent les saveurs de leur enfance. Ou des adolescents, qui passent chercher leur quatre-heures à la sortie des cours », se réjouit Fabrice.

Infos pratiques : Épicerie la Gourmanderie, 27 place Dupuy, Toulouse.

Ouverte du mardi au vendredi, de 10h à 14h, puis de 15h30 à 19h30, le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 11h à 13h.