France – Maroc : Toulouse s’attend à des débordements

En marge du match France – Maroc, quelques débordements sont à prévoir à Toulouse. La préfecture de Haute-Garonne a ainsi pris plusieurs mesures.

La France et le Maroc vont tenter de décrocher une place en finale ce soir. La demi-finale de la Coupe du monde de football va en effet opposer les deux pays ce mercredi 14 décembre. Déjà, la victoire du Maroc n’était pas passée inaperçue samedi dernier. Que ce dernier ou la France accède à la finale, il risque d’y avoir quelques scènes de liesse dans la Ville rose.

Pour « sécuriser au maximum la soirée de demi-finale de Coupe du monde » et « parer à tout trouble éventuel à l’ordre public », la préfecture de Haute-Garonne a décidé de prendre des « mesures particulières » concernant la réglementation en matière de distribution de carburant, de détention et d’utilisation d’artifices de divertissement.

Les mesures prises par la préfecture pour éviter les débordements

Ainsi, la cession, la vente, le transport et l’utilisation de produits dangereux, inflammables ou chimiques, de produits explosifs, d’artifices de divertissement, de fumigènes et de pétards de toutes catégories, sauf motif professionnel sont interdites dans toutes les communes du département du mercredi 14 décembre minuit au jeudi 15 décembre 8h.

C’est aussi le cas de l’achat et la vente au détail, l’enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers, à l’exception des produits spécifiquement destinés à l’alimentation d’appareils de chauffage individuels. « Cette interdiction ne s’applique pas aux spectacles pyrotechniques », précise la préfecture.

Des lignes de bus déviées et une station de métro fermée à Toulouse

Face au match entre la France et le Maroc, Tisséo a également décidé de prendre des mesures. Plusieurs lignes de bus seront tout d’abord déviées à partir de 21h30 ce mercredi 14 décembre. Il s’agit de la navette Aéroport et des lignes L1, L4, L8, L9 et 39.

Par ailleurs, la station Capitole sur la ligne A du métro fermera. Elle ne sera donc pas desservie dès 21h ce soir. L’entrée à la station Jean Jaurès côté Esplanade François Mitterrand sera également inaccessible. Mais les autres entrées resteront accessibles.