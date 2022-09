« Viendez voir des films » au festival grolandais Fifigrot à Toulouse

Fifigrot, le festival international du film grolandais, fête en 2022 les 30 ans de Groland. Ce samedi 24 septembre, L’origine du mal, réalisé par Sébastien Marnier, est à retrouver en avant-première au cinéma ABC dans le cadre de la compète.

Affiche de la 11e édition de Fifigrot, le festival international du film grolandais de Toulouse.

« Le Festival International du Film Grolandais de Toulouse propose chaque année des dizaines films en avant-première, rares ou inédits, pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté; le tout accompagné de spectacles, performances, théâtre de rue, concerts, expositions et rencontres littéraires », voici comment se définit Fifigrot.

Sa 11e édition se déroule du 19 au 25 « septemb’ » 2022, et célèbre en plus un anniversaire. Car Groland, fondé en 1992 sur Canal+ par Benoît Délépine, Jules-Edouard Moustic, Not’ Président Salengro, Mickael Kael, Gustave de Kervern, Francis Kuntz et Francky Ky, fête ses 30 ans.

Ce 24 septembre, dans la catégorie des films grolandais « compète longs », “L’origine du mal” sera projeté au cinéma ABC à 18h15. Une avant-première en présence du réalisateur Sébastien Marnier.

Le synopsis grolandais du film, par Fifigrot

« Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille femme d’affaires, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand… Après Irréprochable et L’Heure de la sortie, Marnier affirme ici son amour pour Chabrol avec cette peinture acerbe de la bourgeoisie et de la lutte des classes, où tous les personnages sont aussi salauds les uns que les autres. Entre critique sociale, jeu de faux-semblants et thriller tendu (certaines séquences évoquent De Palma), la virtuosité du réalisateur ne fait aucun doute quant à maintenir une ambiguïté et on adhère complètement. » résume Fifigrot sur ce film, une des dernières projections du festival grolandais qui se termine ce dimanche.