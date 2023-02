Découvrez l’exposition “le règne des dinosaures” jusqu’au dimanche 26 février à Toulouse

Durant tout le week-end, l’exposition “le règne des dinosaures” fait étape à Toulouse. Un spectacle fait pour les petits et les grands.

L’exposition “le règne des dinosaures” revient ce week-end à Toulouse. Crédit photo : Exposition “Expo Découverte”.

Fan de paléontologie ou simple curieux, l’exposition “le règne des dinosaures” est faite pour vous. Durant tout le week-end du 24 au 26 février, cette exposition vous permet de vous plonger dans le monde des dinosaures. C’est par un imposant Spinosaurus que les visiteurs sont accueillis, et les autres dinosaures disposés dans la pénombre ajoutent du suspense et proposent une visite immersive. «Paléontologue le temps d’une expo venez à la découverte des plus célèbres dinosaures», explique un communiqué de presse.

Une vingtaine de spécimen au total sont mis en scène

Cette aventure ludique et pédagogique dure environ 45 minutes et fait l’objet d’un quiz en fin de visite. Un documentaire de 26 minutes est ensuite diffusé autour du thème « la disparition des dinosaures » avec un T-Rex animatronique. Des ateliers sur la préhistoire sont proposés aux enfants. L’occasion d’apprendre que le Tyrannosaurus était herbivore, ou bien que le Pteranodon volait comme un oiseau. Un moment de découvertes et de jeux pour toute la famille à partir de 3 ans, ponctuées d’animations ludiques, tels que la rencontre d’une trentaine de dinosaures, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques.

Un spectacle qui s’adresse donc aussi bien aux petits qu’aux grands. Dans un thème identique, la Halle de la Machine propose également une nouvelle exposition en ce moment.

Infos pratiques: Visite libre – Salle Chauffée. Boutique de souvenirs à la fin de la visite. Le Sing Sing – 90 Chem. de la Flambère, 31300 Toulouse. Du 24 au 26 Février 2023. Ouvert de 10h à 18h non stop. TARIF : Tarif enfant (3 à 13 ans) : 8€ Tarif adulte (+ de 13 ans) : 10€ Tarif groupe (10 personnes minimum) : 6€ Tarif handicapé : 6€ Paiement par espèce & chèque uniquement.