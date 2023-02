“Dans les cartons”, la nouvelle exposition de la Halle de la Machine

Depuis le 4 février, la Halle de la Machine accueille une nouvelle exposition. “Dans les cartons” propose une immersion dans des centaines de machines à travers les croquis réalisés par François Delaroziere.

La Halle de la Machine accueille une nouvelle exposition. © Halle de la Machine

La Halle de la Machine fait peau neuve en ce début d’année 2023 et vous propose une nouvelle exposition ainsi que de multiples animations, ateliers et autres conférences. Depuis le 4 février, la Halle de la Machine de Toulouse, située dans le quartier Montaudran, accueille une exposition de croquis de petites et grandes machines, imaginées par François Delaroziere. L’exposition s’appelle “Dans les cartons”.

Il sera possible d’y découvrir des machines qui font déjà le bonheur des visiteurs du monde entier alors que d’autres n’ont encore jamais vu le jour. La compagnie propose une immersion dans un univers qu’elle avait volontairement gardé secret, à l’occasion du lever de rideau, la réouverture de la Halle après la maintenance annuelle. Cette exposition se déroule en intérieur comme en extérieur sur la Piste des Géants et fait suite aux diverses animations organisées notamment au moment des fêtes.

De nouvelles venues à côté du Minotaure

En plus de l’exposition, la Halle accueille aussi de nouvelles machines au sein de l’écurie mécanique. Cinq au total: la machine à peindre, la catapulte, la pointilleuse, la machine à dessiner avec le vent et la calligraphique. Toutes imaginées par le même François Delaroziere. La Halle de la Machine joue aussi la carte des animations. En plus des ateliers dessins déjà organisés avec François Delaroziere, une nocturne aux flambeaux pour percer les mystères des croquis est prévue le samedi 18 février et à partir du 17, il est possible de se faire tirer le portrait par Paul, un robot imaginé par le dessinateur Patrick Tresset.

Toutes les informations pratiques et les renseignements sont disponibles sur le site de la Halle de la Machine.