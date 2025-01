Exposition de Médecins sans frontières sur Gaza : les raisons du refus de la Mairie de Toulouse

Du 6 au 26 janvier devait se tenir à Toulouse, une exposition de Médecins sans drontières intitulée « Gaza : We did what we could ». Seulement, après mûres réflexions, la Mairie en a décidé autrement. Explications.

La Mairie de Toulouse invoque des raisons de sécurité pour refuser l’exposition de Médecins sans frontières sur le conflit à Gaza. © Bryan Faham / Le JT

Nouvelle polémique dans la Ville rose. Du 6 au 26 janvier, le Festival Cinéma et Droits de l’Homme 2025 devait accueillir l’exposition « We did what we could » (ndlr : « Nous avons fait ce que nous pouvions ») de Médecins sans frontières (MSF), retraçant une année de guerre à Gaza. Elle devait alors prendre place à l’Espace Diversités Laïcité. Mais l’exposition a finalement été annulée par la Mairie de Toulouse, qui a invoqué un « risque évident de trouble à l’ordre public ». Ce refus intervient dans un contexte de tensions accrues liées au conflit israélo-palestinien.

Une exposition risquée à Toulouse ?

L’exposition, déjà présentée au Prix des Correspondants de Guerre à Bayeux en octobre 2024, donne à voir les conséquences humaines des combats à Gaza, où les journalistes étrangers sont interdits d’accès. L’organisation de Médecins sans frontières y témoigne des horreurs vécues par la population civile, des attaques contre les infrastructures médicales et des défis auxquels font face les soignants. Selon MSF : « La bande de Gaza est verrouillée […] Les acteurs humanitaires encore opérationnels sur place font donc partie des rares témoins internationaux de cette guerre. »

Sollicitée par Médecins sans frontières en décembre dernier, la Ville a alors décliné la proposition, face à un « risque évident de trouble à l’ordre public ». Dans un communiqué, la Mairie justifie sa décision : « L’attaque terroriste du 7 octobre menée par le Hamas contre la population israélienne, la guerre à Gaza et plus largement au Proche-Orient, suscitent d’énormes tensions sur notre territoire. Le contexte local demeure également tendu, notamment par l’interdiction, depuis le 7 octobre, de plusieurs manifestations liées au conflit israélo-palestinien par la préfecture et dont la radicalité posait un problème de trouble à l’ordre public ou encore le ciblage récent de plusieurs commerces toulousains au motif de leur prétendu soutien à Israël, sur le seul motif de la judéité présumée de leur propriétaire… »

Une décision que l’ONG Médecins sans frontières regrette car elle « prive le public toulousain d’un accès à l’un des rares témoignages visuels directs de ce conflit. »