Déchets : comment la métropole veut nettoyer Toulouse cet été ?

Entre les concerts et soirées festives en extérieur, l’été rime avec déchets à Toulouse. La métropole déploie d’importants moyens contre le phénomène.

Le quai de la Daurade un samedi soir d’été en est un parfait exemple. Lors des beaux jours, les bouteilles de bière, canettes, mégots et emballages s’amoncellent vite dans certains lieux prisés des noctambules à Toulouse. Près de 400 kg de déchets sont ainsi laissés à l’abandon chaque soir.

Les nombreux festivals, concerts et événements organisés en extérieur lors de la période estivale n’arrangent rien. Face à cela, Toulouse Métropole mobilise des moyens humains et financiers. Elle investit en effet chaque année 45 millions d’euros pour la propreté et compte au total 628 agents en charge du nettoiement.

Une brigade contre les incivilités en place depuis 2018 à Toulouse

La métropole a également mis sur pied une Brigade Contre les Incivilités (BCI) en 2018. Cette dernière compte 26 agents. Sa mission : la prévention et la répression en matière de propreté. Lors de leurs patrouilles en civil, les agents de la BCI verbalisent notamment les personnes qui jettent des papiers et mégots ou ne ramassent pas les déjections de leur chien.

En 2021, ils ont d’ailleurs dressé 3 101 PV pour jets de mégots. Pourtant, Toulouse Métropole propose 2 674 corbeilles éteignoirs. Elle mène aussi des campagnes de communication et distribue des cendriers de poche, dont 2 500 lors de Rio Loco.

La métropole a installé des uritrottoirs face aux nuisances olfactives

En plus d’abandonner leurs déchets, certains fêtards n’éprouvent aucun remords à aller soulager leur vessie dans les ruelles peu fréquentées de la ville. Ils créent ainsi des nuisances olfactives pour le voisinage. La métropole a donc installé des urinoirs de type toilettes sèches, appelés uritrottoirs, à plusieurs endroits de Toulouse.

La ville en compte huit depuis 2019. Cinq nouveaux sont en cours d’installation. Ils se trouveront rue de la Bastide, rue Bellegarde, rue Bosc, rue de la Verge d’or et allées Paul Feuga. Les Toulousains disposent par ailleurs de 62 toilettes publiques en accès libre et gratuit.

Les déménagements nuisent également à la propreté l’été à Toulouse

Les soirées festives ne sont pas les seules à nuire à la propreté de Toulouse l’été. Les déménagements y participent également. En effet, plus de la moitié d’entre eux ont lieu entre juin et septembre. Canapés abîmés, électroménager en panne et cartons usagés se retrouvent ainsi sur le trottoir au départ de leurs propriétaires.

Toulouse Métropole met pourtant à disposition un service de collecte à domicile des encombrants. Beaucoup semblent se l’être appropriés. Effectivement, les rendez-vous encombrants sont passés de 65 537 en 2019 à 87 347 en 2021 et les dépôts sauvages de 2 619 tonnes à 2 276.

Héloïse Thépaut