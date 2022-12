Coupe du monde. Entre la France et le Maroc, le TFC fait son choix

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux quelques heures avant le match entre la France et le Maroc, les joueurs du TFC et l’entraîneur font leur choix pour la demi-finale de la Coupe du monde.

Les joueurs du TFC sur le terrain. Crédit photo : Toulouse Football Club

Avec la rencontre entre le Maroc et la France en demi-finale de la Coupe du monde, le TFC s’est trouvé dans une position pour le moins compliquée. Un joueur du club haut-garonnais, l’attaquant Zakaria Aboukhlal, fait partie des Lions de l’Atlas. Il est le seul Violet convoqué par une sélection nationale pour disputer la compétition qui se déroule au Qatar jusqu’au 18 décembre.

Depuis le début de la Coupe du monde, le TFC encourage Zakaria Aboukhlal avec le Maroc. Il est le troisième joueur du club de l’île du Ramier à atteindre l’étape des demi-finales. Il succède à Yannick Stopyra et Philippe Bergeroo avec les Bleus en 1986.

Le TFC fait un choix entre la France et le Maroc en Coupe du monde

Quelques heures avant le coup d’envoi du match entre la France et le Maroc, le TFC a tenu à adresser ses encouragements à Zakaria Aboukhlal. L’occasion pour quelques joueurs et l’entraîneur de faire un choix sur l’équipe qu’ils soutiendront mercredi 14 décembre à 20 heures.

« Une petite pensée pour Zack. Mais pour ce coup-ci, on ne sera pas avec lui. J’espère que l’équipe de France va gagner », avoue le défenseur Anthony Rouault. « Désolé, mois, je suis pour l’équipe de France. Mais on ne sait pas ce qu’il peut se passer dans le foot », abonde le gardien Guillaume Restes. « Juste une chose ! La prochaine fois que tu es en face-à-face avec le gardien, n’essaie pas le lobber. mais frappe bien fort ! », conseille pour sa part le milieu Stijn Spierings.

« Forcément, on est fière de ce qu’il fait. Malheureusement, il n’aura pas de supporters du côté du staff technique. On va être derrière l’équipe de France », lance l’entraîneur Philippe Montanier. « Je lui ai dit qu’il n’y avait que ce match-là qu’il peut jouer tranquille et qu’il n’a pas besoin de se surpasser. »