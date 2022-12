Coupe du Monde. Zakaria Aboukhlal et le Maroc progressent en demi-finales

Le Maroc s’est imposé contre le Portugal en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 (1-0). L’ailier du TFC Zakaria Aboukhlal et ses coéquipiers des Lions de l’Atlas affronteront donc la France ou l’Angleterre en demi-finales.

Zakaria Aboukhlal est rentré dans les dix dernières minutes de jeu pour remplacer le maître à jouer des Lions de l’Atlas, Hakim Ziyech. © Toulouse Football Club

Les Lions de l’Atlas continuent leur percée historique sur ce Mondial 2022. Dominants face au Portugal, ils ont franchi ce samedi 10 décembre une nouvelle étape inédite de leur histoire.

C’était déjà la première fois que le Maroc se qualifiait en quart de finale de la Coupe du Monde, il réussit maintenant à avancer jusqu’au dernier carré. Les Marocains joueront leur demi-finale contre le vainqueur du match entre la France et l’Angleterre.

Une victoire ténue

Bien présents dans le jeu et l’intensité, les Lions de l’Atlas étaient les plus menaçants en première période. Youssef En-Nesyri concrétise cette domination d’un but de la tête à la 42′ (1-0). Une détente impressionnante qui permet au Maroc de gagner sa place de demi-finaliste de la Coupe du Monde.

En seconde période et avec l’entrée de Cristiano Ronaldo côté portugais, il aura fallu tout de même tenir cette place pour les Marocains, parfois dans la douleur. Leur capitaine Saïss est ainsi forcé de laisser sa place, en sortant sur blessure à la 56′. Puis en toute fin de match, le Maroc se retrouve à dix avec l’expulsion de Cheddira (90’+3).

Zakariah Aboukhlal, lui, rentre à la 81′. L’attaquant du TFC remplace Hakim Ziyech (Chelsea). Il aide ses coéquipiers à conserver la victoire, mais manque de peu l’occasion de faire le break dans les arrêts de jeu (90’+6). Heureusement, le Toulousain aura une nouvelle chance de marquer les esprits à l’international, le mercredi 14 décembre.