Toulouse : cinq marchés de Noël à voir, en plus de celui du Capitole

En plus des traditionnels chalets blancs sur la place du Capitole, cinq autres marchés de Noël se sont installés à Toulouse, sur les allées Jean Jaurès, Jules Guesde, au cœur du square Charles de Gaulle, puis sur les places du Salin et Saint-Pierre.

La féérie de Noël s’invite à tous les coins de rue du centre-ville de Toulouse. Comme chaque année, plus de 90 chalets blancs ont d’ores et déjà recouvert la place du Capitole. L’occasion pour les visiteurs de se restaurer, mais aussi de découvrir des objets artisanaux du monde entier, d’acheter des cadeaux pour leurs proches et de se prendre en photo avec le Père Noël. Mais cette année, l’emblématique marché du Capitole n’est pas le seul a s’installer dans la Ville rose.

Cinq autres marchés de Noël à Toulouse

En effet, cinq autres marchés de Noël ont lieu, jusqu’aux fêtes de fin d’année, à Toulouse. À l’image du “rendez-vous des créateurs” organisé sur les allées Jean Jaurès. « Une centaine d’exposants y proposent leurs créations originales », expose la mairie de Toulouse. Au square Charles de Gaulle, aussi, 14 stands de restauration, habillement, artisanat et jeux accueillent les visiteurs. Pour la première fois cette année, deux autres marchés ont ouvert à proximité de la Garonne, sur les places Salin et Saint-Pierre. Des chalets gourmands, des manèges et des attractions attendent ici les familles.

Enfin, un marché artisanal et solidaire s’installe sur les allées Jules Guesde à partir de ce samedi 3 décembre. « Une quarantaine d’artisans, d’associations, de coopératives, d’entreprises, proposent des idées cadeaux sélectionnées pour leur originalité, leur qualité et leurs valeurs. Ces produits promeuvent des démarches responsables, tant au plan humain que par le choix des matériaux qu’elles utilisent (naturels, recyclés, bio, raisonnés, etc…) », affirme la mairie de Toulouse. À cela s’ajoutent des espaces de restauration tenus par des producteurs locaux.