Cinéma : Le film “Double foyer” en tournage à Toulouse

Max Boublil et Émilie Dequenne étaient ce mardi 20 septembre sur la place Saint-Aubin à Toulouse pour le tournage du film “Double foyer”, le premier long métrage de Claire Vassé.

Le tournage du film “Double foyer” a lieu à Saint-Aubin ce mardi 20 septembre ©JT

Comme Gustave Kervern et Benoît Delépine pour le film “En même temps”, Frédéric Sojcher pour “Le Cours de la vie” et Olivier Marchal pour “Overdose”, Claire Vassé a choisi de poser ses caméras à Toulouse pour le tournage de son film “Double foyer”, son premier long métrage. « Un choix artistique de la réalisatrice », commente Salam Jawad, coproductrice, entre deux scènes.

Du 5 au 29 septembre, Max Boublil et Émilie Dequenne, les têtes d’affiche, se sont donc donné la réplique en différents lieux de la Ville rose. Ainsi, le Garage des potiers situé dans le quartier François Verdier, un appartement de la rue de Metz dans celui d’Esquirol, ou encore les Minimes… ont servi de décor. Ce mardi 20 septembre, c’est sur la place Saint-Aubin que l’équipe de tournage a braqué ses projecteurs. Plus précisément, au bar Le Saint-Aubin.

Grand rideau noir tendu sur la devanture, rien ne filtre. « Les scènes tournées aujourd’hui sont assez difficiles », explique Salam Jawad. Comme dans l’histoire du film où les personnages principaux tentent de préserver leur intimité, le tournage reste discret. Le film, qui sortira dans le courant de l’année prochaine (2023), raconte les difficultés rencontrées par un couple qui a décidé de ne pas vivre ensemble.

« Lili et Simon s’aiment. Lili et Simon n’habitent pas ensemble. Lili et Simon s’aiment de ne pas habiter ensemble. Et puis il y a Abel, l’enfant de cet amour. Et puis il y a les accidents de l’existence, qui un jour remettent en question leur mode de vie. “Double foyer” est leur histoire. L’histoire d’un couple qui a inventé son intimité et tient à la préserver, coûte que coûte », précise le synopsis.