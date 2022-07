Canicule : le grand concert du Festival de Toulouse à moitié prix

Le point d’orgue du festival de Toulouse a lieu ce samedi 16 juillet, en pleine alerte canicule. La Mairie de Toulouse a donc activé un dispositif de lutte contre la chaleur et a annoncé un tarif unique, deux fois moins cher qu’à l’origine.

Le mercure ne redescend pas dans la Ville rose, où la vigilance orange a été déclenchée le mercredi 13 juillet. Alors que le grand concert du Festival de Toulouse se tient ce samedi 16 juillet 2022, la Mairie a annoncé « activer tous les dispositifs pour lutter contre cette canicule ».

Ce nouveau festival se déroule depuis le vendredi 9 juillet, et continue jusqu’au 24. Ce samedi 16, des invités de marque sont attendus à la prairie des Filtres pour la plus grosse soirée de l’évènement.

Seront présents le pianiste Thomas Valverde, puis Julien Clerc et l’Orchestre National du Capitole dirigé par Yvan Cassar et Felix Mildenberger. Kavinsky sera également de la partie pour clôturer dans la nuit avec sa musique électro.

Le dispositif canicule du Festival de Toulouse

Concernant les rafraîchissements, le dispositif mis en place pour le concert du 14 juillet sera maintenu. Ainsi, des brumisateurs géants seront installés sur la prairie des Filtres. Les gourdes et les bouteilles d’eau seront exceptionnellement autorisées. Des lances à eau seront disponibles pour rafraîchir le public en cas de besoin. Enfin, la Mairie de Toulouse précise qu’une vingtaine de points d’eau seront disponibles sur le site du festival pour lutter contre la canicule.

Autre mesure, exceptionnelle cette fois-ci : la mise en place d’un tarif unique. En effet, pour que davantage de personnes puissent venir se mettre à l’abri de la canicule, la Mairie de Toulouse a annoncé que l’entrée du festival serait à 15€. Le prix était à l’origine entre 28 et 34€ en fonction des tarifs. Il reste gratuit pour les moins de douze ans.

« Ce tarif permettra de favoriser l’accès à l’un des espaces de fraîcheur les plus vastes et les plus prisés du centre ville, […] en bord de Garonne », explique la Mairie.