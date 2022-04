Bientôt, un nouveau jardin dans le quartier Negreneys à Toulouse

La création d’un jardin dans le quartier Negreneys à Toulouse a été décidée à l’occasion du conseil municipal du 1er avril.

Un nouvel écrin de verdure doit voir le jour dans la Ville rose. En effet, les élus de la mairie de Toulouse ont décidé d’implanter un jardin dans le quartier Negreneys à l’occasion du conseil municipal du 1er avril.

« Ce nouvel équipement public, situé à proximité du futur quartier Grand Matabiau, quais d’Oc, permettra aux riverains de profiter d’un espace vert proche de chez eux », indique la municipalité dans un communiqué.

Un jardin sur une parcelle de 1 719 m2 à Toulouse

Le jardin des Capucins verra le jour au 59, rue Pierre Cazeneuve. La première étape pour la concrétisation de ce projet est le rachat de la parcelle de 1 719 m2 pour un euro symbolique, autorisée par le conseil municipal. Ensuite, la municipalité annonce que « ce terrain sera aménagé en concertation avec les habitants et associations ».

Pour rappel, Toulouse compte treize squares, 161 parcs et jardins, et 160 000 arbres. La ville est d’ailleurs labellisée Trois fleurs par le concours Villes et Villages Fleuris. Ce dernier valorise les communes qui œuvrent à la création d’un environnement favorable à la qualité de vie des habitants et à l’attractivité touristique.