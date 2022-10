Toulouse : Bastien Blanqué et Thomas Leygue sacrés champions de France de Padel

Bastien Blanqué et Thomas Leygue, deux joueurs de la ProTeam Padel du Stade Toulousain Tennis Club, viennent de remporter le Championnat de France de Padel à Toulouse, en finale contre les tenants du titre Johan Bergeron et Benjamin Tison.

Un sacre à la maison. Les deux membres de la ProTeam Padel du Stade Toulousain Tennis Club Bastien Blanqué et Thomas Leygue ont décroché leur première médaille de champions de France ensemble ce dimanche 23 octobre, à l’issue d’une belle finale disputée à Toulouse face aux tenants du titre Johan Bergeron et Benjamin Tison. Une revanche pour la paire toulousaine puisqu’ils s’étaient inclinés l’année dernière contre les deux mêmes joueurs en trois sets (6-3, 3-6, 7-5).

Mais cette année, ce sont bel et bien Bastien Blanqué et Thomas Leygue qui ont réussi à prendre le dessus en deux sets seulement. Score final : 6-4, 7-6.

4e titre de champion de France pour Bastien Blanqué, 1er pour Thomas Leygue

Bastien Blanqué et Thomas Leygue ont directement mis la pression à leurs adversaires, dès le début de la finale. Cette stratégie leur a permis de mener au score tout au long du premier set, qu’ils ont naturellement remporté. Au cours du deuxième, les deux joueurs du Stade Toulousain ont opté pour la même méthode, réveillant la hargne des champions de France en titre Johan Bergeron et Benjamin Tison et provoquant de beaux échanges, jusqu’au tie-break, remporté par les joueurs toulousains.

Ce titre de champion de France est le quatrième pour Bastien Blanqué (2017, 2018, 2019, et désormais, 2022), joueur de 27 ans ayant intégré le circuit professionnel il y a cinq ans seulement. Quant à Thomas Leygue, âgé de 20 ans, il monte pour la première fois sur la plus haute marche du podium, laissant présager d’une belle carrière.