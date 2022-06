Padel : Le Toulousain Bastien Blanqué veut intégrer le Top 100 mondial

Ce dimanche 19 juin s’achevait le Human Padel Open de Toulouse, compétition à laquelle participait Bastien Blanqué, l’un des régionaux de l’étape. Éliminé dès les qualifications, le numéro 6 français gardera un bon souvenir de cette première fois où il a joué devant son public. Un rêve de gosse pour ce Toulousain qui évolue sur le circuit professionnel depuis cinq ans. Retour sur sa carrière.

Bastien Blanqué, n°6 Français de padel ©DR

Tendance depuis quelques années, le padel connaît un engouement en France. Pour preuve les 150 000 pratiquants et les 18 000 licenciés enregistrés à la Fédération française de tennis. Parmi ces derniers, Bastien Blanqué. Ce Toulousain de 27 ans est actuellement numéro 6 français et affiche un palmarès déjà bien fourni : triple champion de France (2017, 2018, 2019) et vice-champion de France l’an dernier à titre individuel, vice-champion d’Europe en 2018 et 4e au championnat du monde (2017, 2021) avec l’équipe de France. Des performances régulières depuis qu’il a intégré le circuit professionnel il y a cinq ans. Mais si sa présence sur les grands tournois nationaux et internationaux est récente, cela fait bien longtemps qu’il arpente les terrains de padel. Depuis l’âge de 14 ans plus précisément.

Des débuts prometteurs

Contrairement à la plupart des joueurs de padel professionnels, Bastien Blanqué ne vient pas des terrains de tennis. « Je l’ai pratiqué un peu bien sûr, mais j’ai surtout fait du football… » Jusqu’à ce qu’il manie sa première “pala” (raquette de padel). Il adhère, au sens propre comme au figuré, à ce sport qui devient, au fil du temps et de sa pratique, une véritable passion. Licencié à Blagnac, il enchaîne les compétitions amateur et, à 17 ans, il décide d’en faire son métier. Il dispute déjà les championnats du monde et côtoie les plus grands de la discipline. Au point de susciter l’intérêt de quelques équipementiers. « Çà y est ! La machine était lancée ! Je pouvais pleinement intégrer le monde professionnel et en vivre. Un véritable rêve de gosse qui se réalisait », se souvient-il.

Ainsi, après avoir validé son Bac pro Aménagements paysagers, et un BTS, il décide, en 2021, de partir pour l’Espagne, le fief du padel mondial. « Là-bas, je m’entraîne avec les meilleurs, dans les meilleures structures », explique Bastien Blanqué. La même année, il signe son premier contrat professionnel avec le Stade Toulousain, après être passé par le Padel Plus de Blagnac et le Toulouse Padel Club. Il partage alors son temps entre Toulouse et Madrid où il vit désormais. D’abord entraîné par Ramiro Choya, élu trois fois meilleur coach du monde, il parfait maintenant son jeu auprès de Rodrigo Ovide.

Bastien Blanqué dispute une trentaine de tournois par an ©DR

Une préparation intense

Un jeu dont la principale qualité reste la défense et la contre-attaque. « Mon profil n’est pas celui d’un attaquant, mais je compense avec mes autres points forts », précise Bastien Blanqué, lucide. Et, c’est quotidiennement qu’il tente d’augmenter ses capacités techniques et physiques : « Je les travaille jusqu’à six heures par jour, du lundi au vendredi… Et je participe à des tournois le week-end », détaille-t-il. Sans compter la préparation mentale qu’il suit à Toulouse. « Elle m’est d’une aide précieuse et influence mes résultats. Je parviens à mieux me concentrer, à mieux gérer mes émotions et à analyser les matchs avec plus de recul », commente le padéliste. Un rythme qu’il tient de février à novembre, le temps d’une saison, soit une trentaine de tournois par an.

Et comme il est d’usage en France, Bastien Blanqué évolue en championnat de France en binôme avec Thomas Leygue (157e mondial et 4e Français), également licencié au Stade Toulousain, et dans les compétitions internationales en paire avec Francisco Jurado Sosa (167e mondial). Des partenaires différents mais dont il est pleinement satisfait : « Avec Thomas, ça matche bien et j’espère que notre collaboration va durer », confesse-t-il. Quant à son coéquipier espagnol, l’entente est plutôt bonne, même si cette année, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu’espérait le Toulousain.

Des objectifs ambitieux

A l’image d’une saison difficile, la paire Blanqué-Jurado n’a pas obtenu de wild card (invitation) pour participer au premier Human Padel Open organisé la semaine dernière en France, à Toulouse, devant le public de Bastien Blanqué. Un événement dont il se faisait une fête mais dont les espoirs ont été rapidement douchés. Dans l’obligation de passer par les phases de qualification, le tirage au sort ne lui a pas été favorable. En effet, il a dû affronter la tête de série n°1 Bautista-Garcia et s’est incliné 6-2, 6-4 dès le premier match. Un résultat finalement logique dans une discipline dominée par les Espagnols et les Argentins.

Mais loin de se laisser déstabiliser, Bastien Blanqué maintient ses objectifs ambitieux : rentrer dans le Top 100 mondial et décrocher de nouveau le titre de champion de France, avec son compatriote Thomas Leygue.