Pour honorer ses commandes, une start-up va installer son usine d’avions à Toulouse

La start-up Aura Aero, qui veut décarboner l’aviation, annonce la construction de ses nouveaux locaux, avec une usine d’assemblage d’avions, près de l’aéroport Toulouse-Francazal.

La start-up Aura Aero, qui veut décarboner l’aviation, annonce la construction de son usine d’assemblage d’avions à Toulouse. © Brunerie

Dans les pas du géant européen Airbus. La start-up Aura Aero, qui a l’ambition de décarboner l’aviation, annonce le lancement de son projet Aura Factory. Ce nom désigne son futur site dédié à la conception, la production et la livraison de ses avions sur la base aéroportuaire de Toulouse-Francazal.

L’avionneur a enregistré suffisamment de commander pour envisager la construction de son usine. Aura Aero fait part de plus de cent commandes pour l’Intégral, un voltigeur biplace, et des lettres d’intention pour 330 appareils ERA, un avion régional hybride-électrique de 19 places.

« Au regard de sa croissance rapide et de l’augmentation de ses cadences de production, les infrastructures qu’occupe jusqu’à présent Aura Aéro sont donc appelées à se développer très significativement dans un futur proche », explique le constructeur.

Aura Aero pourra produire 150 appareils par ans à Toulouse

Afin de tenir son calendrier industriel, qui prévoit le début de la production en série de l’ERA, dès la fin 2025, Aura Aéro prévoit de s’installer dans les trente mois à venir sur ce nouveau site, d’une surface bâtie de 40 000 m2.

Ce site regroupera au même endroit pôle Industriel de l’avionneur, c’est-à-dire les chaînes d’assemblage et les lignes de production, ainsi que le pôle Énergie. Il hébergera également le département Conception et recherche avancée, le centre de livraisons des appareils et les équipes administratives, commerciales et de direction.

L’Aura Factory pourra produire quelque 150 aéronefs par an, cinquante Intégral et cent ERA. Les effectifs passeront de 130 personnes actuellement à près de 1 600 salariés à la cadence maximale du site. Cent-cinquante millions d’euros seront investis dans la construction du site, avec le soutien de Toulouse métropole et de la Région Occitanie.