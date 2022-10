Les commandes décollent pour cet avion électrique toulousain

Le constructeur aéronautique toulousain Aura Aero a signé plus de 130 commandes pour ERA, son avion de transport régional électrique. Il comptabilise désormais plus de 330 intentions d’achat.

Cet avion électrique toulousain comptabilise plus de 300 commandes désormais © Aura Aero

C’est une bonne nouvelle pour le constructeur aéronautique basée à Toulouse-Francazal. Aura Aero vient d’annoncer la signature de plus de 130 intentions d’achat pour ERA (Electric regional aircraft), son avion de transport régional électrique de 19 places, à l’occasion du Airline Day. Cet événement, organisé à Paris au sein de l’Aéroclub de France en septembre, rassemblait plus d’une centaine de compagnies aériennes.

En tout, neuf d’entre elles ont signé des lettres d’intentions pour l’avion ERA dans ses trois versions : passagers, cargo et VIP. Parmi elles, on retrouve notamment Elitavia, Afrijet, FMS, mais aussi les compagnies Flying Green et Twin Jet. Trois autres compagnies seront « annoncées prochainement », précise la start-up.

Une mise en service prévue en 2027 pour cet avion électrique

« Nous sommes heureux et fiers d’annoncer ces nouvelles commandes pour ERA, un avion qui permettra, à l’aide de technologies modernes et digitales, de transporter des passagers et du fret en toute sécurité, avec un taux d’émissions extrêmement faible et un modèle économique imbattable. Nous sommes plus que jamais convaincus de la pertinence de cet avion dans la mise en place d’une aviation décarbonée », déclare Jérémy Caussade, cofondateur et président d’Aura Aero, dans un communiqué de presse.

Avec cette centaine de commandes en plus, ERA comptabilise désormais plus de 330 intentions d’achat. Pour information, le premier vol de cet avion de transport régional électrique devrait avoir lieu en 2024. Son entrée en service est prévue en 2027.