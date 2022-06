Le nouvel aéroport de Toulouse-Francazal a fêté ses 10 ans

L’aéroport de Toulouse-Francazal a ouvert ses portes aux entreprises il y a 10 ans. Il accueille aujourd’hui une trentaine de sociétés et 400 employés.

Le nouvel aéroport de Toulouse-Francazal vient de fêter ses 10 ans. Le bilan de cette première décennie est positif pour la plateforme située sur les communes de Cugnaux et Portet-sur-Garonne. Le site a effectivement réussi sa reconversion.

Pour rappel, l’ancien aéroport militaire a accueilli dès 1934 la première base de l’armée de l’air française, la BA 101. Cette dernière est dissoute le 1er septembre 2009 et l’aérodrome ferme ses portes. Deux ans plus tard, les toutes premières entreprises s’installent sur le site.

Une trentaine d’entreprises à l’aéroport de Toulouse-Francazal

Géré par la société d’exploitation de Toulouse-Francazal Aéroport (Sefta) et le groupe d’ingénierie et gestion d’infrastructures Edeis, l’aérodrome en compte aujourd’hui une trentaine. Ces entreprises sont toutes spécialisées dans l’aéronautique et les nouvelles mobilités.

On retrouve notamment parmi elles ATR, Tarmac Aerosave, Aura Aero, Fly Simulation, Scalian, Sud Aero Formation, Harmony Aerospace ou encore Easymile et Hyperloop. Le site accueille par ailleurs près de 200 vols d’affaires chaque année et héberge la compagnie aérienne JetCorp.

Les aménagements réalisés au sein de l’aéroport en dix ans

Actuellement, plus de 400 personnes sont employées sur l’aéroport de Toulouse-Francazal. Pour accompagner la reconversion de la plateforme aéroportuaire, 17 millions d’euros ont été mobilisés au total.

Ces investissements ont notamment permis de construire pas moins de 1 500 m2 de nouveaux bâtiments et 1 800 m de piste sur une surface de 170 hectares. 190 000 m2 d’aires de stationnement ont également été rénovées et 60 000 m2 ont été créées. 35 000 m2 de locaux et hangars ont par ailleurs été réhabilités.

Héloïse Thépaut