A l’agenda de ce week-end du 20 et 21 janvier à Toulouse

Une exposition olfactive, un grand classique de l’opéra, une nuit de lecture et un festival de musique cubaine… Quoi de mieux pour réchauffer les cœurs et les corps en ce week-end du 20 et 21 janvier à Toulouse ? Des sorties à faire en famille, entre amis, en amoureux, ou même seul. Suivez le guide !

Une exposition d’odeurs

L’exposition “Horizons olfactifs” ouvre ses portes ce week-end du 21 et 22 janvier à Toulouse © Christine Crozat

Longtemps inexistantes ou seulement évoquées par leur représentation, les odeurs prennent aujourd’hui leur place dans l’art contemporain. Les plasticiennes et les plasticiens les utilisent en effet comme matériau possible, les développent auprès de créateurs olfactifs et les intègrent à leurs œuvres.

Avec l’exposition baptisée “Horizons olfactifs”, la Fondation espace écureuil propose un voyage dans une autre histoire de l’art, à travers une trentaine d’œuvres très diverses. Là, l’œil n’est plus roi, l’intellect n’est plus seul à diriger l’expérience et la contemplation n’est plus à distance, puisqu’il s’agira souvent d’avancer son nez vers une œuvre pour en saisir l’essence. Ainsi, vous pourrez sentir le sacré des encensoirs angelots, la fraicheur d’un mur zesteur sur lequel frotter des citrons, les effluves d’une peau en cuir parfumée, les odeurs d’un portrait au travers de l’eau d’un bain, mais aussi la présence de la mort par une évocation des fleurs de cimetière ou encore du végétal via des brise-vues.

Une exposition polysensorielle durant laquelle « il nous est demandé, à nous spectateurs (ceux qui voient une chose), de devenir aussi renifleurs (ceux qui la sentent, dans toute sa dimension animale). Nous sommes invités à mettre en œuvre un sens, qui dans nos cultures, est assez peu formé ; nous qui pensons encore le monde scindé entre nature et culture. Quelle erreur ! », commente Sylvie Corroler Talairach, directrice de la Fondation espace écureuil.

Infos pratiques : “Horizons olfactifs”, du 20 janvier au 18 mars, à la Fondation espace écureuil, 3 place du Capitole à Toulouse. Entrée libre.

Opéra : un classique parmi les classiques

Les Deux Cousines de Antoine Watteau CC Domaine public

Le chef-d’œuvre de Mozart, “Les Noces de Figaro”, est à l’affiche de l’Opéra national du Capitole pour six représentations. Miracle de théâtre et de musique, à la fois drôle et d’une grande sensibilité sur les tourments humains, l’œuvre a été confiée au grand metteur en scène suisse Marco Arturo Marelli et au chef d’orchestre Hervé Niquet, spécialiste de la musique du XVIIIe siècle, qui fera pour l’occasion ses débuts à la tête de l’Orchestre national du Capitole. Autres débuts, ceux de la mezzo-soprano Karine Deshayes qui interprétera sa première Comtesse.

Cet opéra combine l’art lyrique à une intrigue forte et très divertissante. Les rebondissements s’enchaînent effectivement sans répit au long d’une “folle journée” menée tambour battant. La musique y joue d’ailleurs un rôle central en révélant le tempérament des personnages principaux : l’arrogance du comte, la mélancolie de la comtesse, la colère de Figaro et l’espièglerie de Susanna. Indispensable pour comprendre la trame qui se déroule près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle. Là, Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte et de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais leur joie risque d’être ternie par les audaces du Comte, prêt à tout pour séduire la future mariée.

Infos pratiques : “Les Noces de Figaro”, dimanche 22 janvier à 15h, au Théâtre du Capitole de Toulouse. Tarifs : de 5 à 113 euros. Réservation en ligne.

Blagnac célèbre la Nuit de la lecture

Ce week-end du 21 et 22 janvier, ne manquez pas la Nuit de la lecture à Blagnac, près de Toulouse

Durant toute la journée de samedi, la littérature est à l’honneur dans tous le département. Mais à Blagnac, on a mis les petits plats dans les grands en organisant de nombreuses animations, à destination de différents publics. Ainsi, toute la famille pourra participer à cette 7e édition de la Nuit de la lecture. Attention ! Cette année, le thème est la peur ! Mais pas d’inquiétude, l’idée n’est pas de donner la frousse… quoi que ! Plus on avance dans la journée, et donc vers la nuit, et plus les ateliers seront… effrayants !

La matinée sera consacrée aux plus petits, de 1 à 4 ans. Ils pourront venir écouter des lectures de contes et de comptines à la médiathèque d’Odyssud. Puis, à partir de 14h, toute la famille pourra participer à la seule et unique visite commentée de l’exposition en cours : “La couleur du merveilleux” de la plasticienne Laure Devenelle. Vous y découvrirez un monde de papier coloré, qui plaît beaucoup aux enfants, aussi délicat que féerique pour redécouvrir la beauté et la fragilité qui nous entourent.

L’après-midi, place aux plus grands, avec des représentations de théâtre d’improvisation, des déambulations de danse, des performances participatives ou encore le conte du Petit Chaperon rouge interprété à la guitare. Il y aura forcément un atelier qui vous fera envie… ou peur, puisque tous garderont le frisson en fil rouge. Seul répit : le repas partagé organisé à la médiathèque d’Odyssud. Ensuite, tout va crescendo.

En effet, la soirée est réservée aux ados et aux adultes. A partir de 20h30, ils pourront choisir entre écouter des lectures musicales de polars ou participer à une murder party.

Infos pratiques : La Nuit de la lecture, le samedi 21 janvier de 10h15 à 22h30, à Odyssud à Blagnac. Entrée libre.

Sur inscription pour la murder party au 05 61 71 75 20 ou medialudo@mairie-blagnac.fr. Tout le programme.

Lancement du festival Cuba Hoy !

Une démonstration de Malambo est au programme à Toulouse du week-end du 21 et 22 janvier CC BY-SA 2.0 Ministerio de Cultura de la Nación Argentina

Il va vous faire voyager en Amérique Latine, en Afrique et dans les Caraïbes. Le festival Cuba Hoy ! revient à Toulouse dès ce samedi et jusqu’au 5 février prochain pour une 26e édition. Au programme de cette première journée : une projection et un concert-événement.

Vous avez tout d’abord rendez-vous à la salle de cinéma Utopia Borderouge. Là-bas, sera diffusé le film “Karnawal” de Juan Pablo Félix. À la fois road movie initiatique, thriller ou encore drame familial, il raconte l’histoire de Cabra. Plutôt mutique, cet adolescent trouve refuge dans le Malambo, une danse folklorique des gauchos de la Pampa. La projection sera d’ailleurs suivie d’une démonstration de cette danse, puis d’une intervention sur les percussions traditionnelles argentines avec le musicien et danseur Luciano Gimenez.

Cap ensuite vers la salle de concert du Metronum ou un concert-événement vous attend en soirée. Lors de celui-ci, le groupe Super Panela et le trompettiste et producteur toulousain Tanidual vont donner vie à « un set unique en son genre » pour vous faire danser. En effet, ils feront de nouveau cohabiter et mélanger les rythmiques afro-colombiennes avec les sons électroniques. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils avaient déjà tenté l’expérience au Taquin au printemps dernier.

Infos pratiques : Cuba Hoy !, le samedi 21 janvier à 14h30 projection du film “Karnawal” au cinéma Utopia Borderouge et à 20h30 concert-événement au Métronum à Toulouse. Prix compris entre 8 et 13 euros pour le concert. Billetterie disponible en ligne.

Le programme complet du festival.