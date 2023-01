À Toulouse, une entreprise du secteur aéronautique propose 130 offres d’emploi

L’entreprise spécialisée dans la fabrication et la maintenance des systèmes d’air pour l’industrie aéronautique Liebherr-Aerospace Toulouse propose 130 offres d’emploi en 2023. Pour cela, la filiale toulousaine du groupe allemand organise la cinquième édition de son événement “Experts’ Meeting” à la fin du mois.

À Toulouse, Liebherr-Aerospace, entreprise spécialisée dans la fabrication et la maintenance des systèmes d’air pour l’industrie aéronautique, est à la recherche de 130 nouveaux collaborateurs. En particulier dans les métiers de l’ingénierie, de la production et de l’approvisionnement. Aucun niveau de diplôme n’est requis. Ils peuvent aller du CAP au doctorat. L’ensemble de ces postes est à pourvoir sur les sites de Toulouse et de Campsas, dans le Tarn-et-Garonne.

Quels profils pour ces offres d’emploi ?

Précisément, la filiale toulousaine souhaite recruter « des profils dans le domaine de la fabrication, avec notamment des postes de monteurs mécaniciens, soudeurs et usineurs sur machine à commande numérique. L’entreprise recherche également des compétences pour les métiers de la recherche et technologie (R&T), de la conception et du développement, et des méthodes ainsi que pour les fonctions support telles que la supply chain, la qualité, les ventes et les systèmes d’information ».

L’entreprise organise un événement de recrutement à Toulouse

Les personnes intéressées peuvent déposer leurs candidatures au sein de l’espace dédié dans l’onglet “Carrière” sur le site de l’entreprise. Elles sont également invitées à participer à la cinquième édition de l’événement de recrutement d’ingénieurs et de cadres “Experts’ Meeting“. Ce dernier s’organise le lundi 30 janvier prochain à Toulouse, dans les locaux du simulateur de sol AviaSim. Au cours de la soirée, « les candidats pourront échanger avec les experts de Liebherr et passer des entretiens avec les membres des ressources humaines et les managers tout en profitant d’un accès à tous les simulateurs de vol », explique la direction de l’entreprise.

Une vingtaine de postes sont à pourvoir, tels que “responsable projet système” ou “chaine électrique”, “acheteur”, “logisticien fournisseurs”, “ingénieur conception électronique système”, “ingénieur conception moteur”, “ingénieur performance thermodynamique”, “ingénieur outils et modélisation”, etc. Sur inscription et présélection.