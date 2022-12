Quelles activités faire ce week-end du 10 et 11 décembre à Toulouse ?

Un tas de nouvelles activités s’organisent ce week-end à Toulouse, à l’image du spectacle de sons et de lumières présenté dans la cour du Castelet, de la 18e édition du salon régional d’agriculture (Regal), du marché des créateurs sur les allées François Verdier et de l’évènement “aerojeu” au musée Aéroscopia.

Le Castelet revêt son habit de lumières

Chaque soir, à la tombée de la nuit, les rues de Toulouse s’illuminent pour le plus grand bonheur des petits comme des grands visiteurs. Mais ce week-end, un tout nouvel événement va faire scintiller encore un peu plus les yeux des passants. Un spectacle immersif de sons et de lumières, spécialement imaginé en l’honneur de l’ancienne prison Saint-Michel, fera en effet briller la cour du Castelet.

Pendant toute la soirée, différents tableaux seront projetés sur les façades de l’édifice, mêlant les mots, les voix et les images, afin de vous raconter les histoires des anciens détenus de la prison Saint-Michel. Vous découvrirez par exemple des graffitis laissés par ceux qui ont séjourné entre ces murs, ou encore des peintures et des gravures réalisées de la main des prisonniers, mais aussi des récits de leurs emprisonnements. « Il est question ici de chercher l’humanité au cœur de la détention », dévoilent les organisateurs. Le spectacle, poétique, mêle danse et musique avec les créations de la compagnie millimétrée et du collectif Culture En Mouvements, sur un fond de projections colorées et animées qui mettent en scène à la fois l’enfermement, et la liberté.

Infos pratiques : L’écho des murs, 18 bus Grande rue Saint-Michel, Toulouse.

Samedi 10 décembre de 18h30 à 22h30. Entrée libre et gratuite.

Une visite au salon régional de l’agriculture ce week-end à Toulouse

La 18e édition du REGAL Sud de France, salon régional de l’agriculture, se poursuit ce week-end au sein du nouveau parc des expositions de Toulouse. À cette occasion, plus de 160 producteurs venus des quatre coins de l’Occitanie seront présents pour vous faire déguster près de 550 spécialités de la région tels que de la charcuterie, du vin, du fromage, des produits de la mer, des fruits, des légumes, des pâtisseries, de la bière artisanale, des spiritueux, ainsi que toutes sortes de préparations à base de viandes et de poissons. Un grand espace est également dédié aux expériences sensorielles et aux animations culinaires qui vous permettront de mettre tous vos sens en éveil, que ce soit le goût, l’odorat, mais aussi la vue, le toucher et l’ouïe.

Enfin, les enfants sont invités à visiter la ferme pédagogique installée dans le Hall 3. Plus d’une centaine d’animaux, à l’image des vaches, des cochons et des brebis, les attendent accompagnés de leurs éleveurs pour leur faire découvrir les différents métiers de la ferme, mais aussi les techniques de cultures végétales, comme l’arboriculture et l’aquaculture. Vous pourrez également assister à la traite des chèvres ou encore la tétée des veaux en direct.

Infos pratiques : MEETT, Concorde Avenue, Aussonne. Jusqu’au dimanche 11 décembre, de 10h à 19h.

Nocturne ce vendredi 9 décembre jusqu’à 00h. Gratuit, sur inscription.

Des activités pour les amateurs d’aéronautique au musée Aéroscopia

Le musée Aéroscopia de Blagnac, au Nord-Ouest de Toulouse, multiplie les activités et se transforme en grande aire jeux pour les curieux, les passionnés et les amateurs d’aviation de tous âges ce week-end. L’objectif ? Jouer pour découvrir le monde de l’aéronautique sous un nouvel angle. Entre le concorde, le Super Guppy et l’A380 et l’immense Airbus A300B, vous pourrez faire escale dans l’atelier de construction d’engins volants en brique ou d’aéroports en petites planches de bois, participer aux jeux de société spécial aéro ou encore vous défier dans un mini-concours de lancers d’avions en papier. Les plus téméraires pourront également s’essayer au pilotage d’avions au sein du simulateur de vol animé par les équipes de l’entreprise AviaSim de Beauzelle.

En famille ou entre amis, vous pourrez aussi tenter votre chance au jeu de l’hélice de la fortune, participer à l’aerokermesse ou encore vous déguiser en pilote, stewart et hôtesse de l’air afin de capturer vos souvenirs dans un photomaton mis à votre disposition. Les Savants Fous vous invitent enfin à prendre les commandes de drones pour remporter une course d’obstacles. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Infos pratiques : Aerojeu, musée Aéroscopia, 1 allée André Turcat, Blagnac. Samedi 10 décembre de 9h30 à 18h.

Inclus dans le prix d’entrée au musée, de 11 à 14 euros.

Magie de Noël au marché des créateurs

À l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreux marchés de Noël s’installent à Toulouse. Ce week-end par exemple, la 24e édition du marché des créateurs est organisé par l’association toulousaine Cré’Art 31 sur les allées François Verdier. Celui-ci est nommé “Rosalie”, en référence à la « couleur rose de Toulouse » et à « la bicyclette, mode de déplacement écologique cohérent avec les valeurs de la création artisanale : consommation à faible impact, locale et créant du lien », dévoilent les organisateurs.

Une soixantaine de créatrices et créateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs activités et leurs créations en bois, en cuir, en céramique, mais aussi des vêtements, des bijoux, des objets de papeterie, de décoration et des jeux pour les enfants. De quoi faire le plein d’idées de cadeaux pour toute votre famille et vos amis pour Noël.

Infos pratiques : Rosalie, allées François Verdier, Toulouse. Samedi 10 décembre de 10h à 20h et dimanche 11 décembre de 10h à 18h.