Toulouse. Action contre la faim Haute-Garonne organise une randonnée solidaire

Ce dimanche 12 juin 2022, la délégation Action contre la faim Haute-Garonne organise une randonnée solidaire connectée. Ce rendez-vous est proposé à l’occasion de la Journée mondiale contre la faim, prévue le 15 juin prochain.

Les bénévoles de l’ONG annoncent des départs depuis le Port Saint-Sauveur de Toulouse entre 10h et 14h. (CC BY-SA Yelles / Wikimedia)

Une nouvelle manifestation de la délégation Action contre la faim Haute-Garonne. Ce dimanche 12 juin 2022, l’ONG organise une randonnée solidaire connectée le long du Canal du midi et dans les rues de la ville rose. Les participants pourront redécouvrir certains lieux insolites de Toulouse. Cette rencontre permettra également de collecter des fonds pour l’association.

« Le but de cet événement convivial et ludique est de sensibiliser la population au problème de la faim dans le monde, de démontrer que ce fléau n’est pas une fatalité et qu’il existe des solutions pour y remédier. », explique Action contre la faim dans un communiqué de presse.

En quoi consiste la randonnée solidaire connectée de l’ONG?

Les participants marcheront tous ensemble d’un point à l’autre. Ils auront tous une application qui leur proposera un quiz tout au long de la balade. Ce guide connecté testera les curieux sur leurs connaissances sur la ville et les missions d’Action contre la faim. A noter qu’une version papier du quiz est aussi proposée.

Les bénévoles de l’ONG annoncent des départs depuis le Port Saint-Sauveur de Toulouse entre 10h et 14h. Mais la journée ne se résume pas qu’à la randonnée solidaire connectée. Les organisateurs prévoient également des animations comme un jeu de l’oie géant ou une expérience de réalité virtuelle. Pour accompagner les participants, de la musique est aussi prévue et pour les récompenser, Action contre la faim offrira une collation aux promeneurs.

Les inscriptions sont possibles sur place. L’ONG propose une participation libre d’un minimum de 5€ par personne et gratuite pour les moins de 10 ans. Plus d’informations sur leur groupe Facebook : Action Contre la Faim Haute-Garonne.