Toulouse. Action Contre la Faim organise une exposition photo “Pour un monde sans faim”

Depuis le lundi 2 mai et ce jusqu’au dimanche 29 mai 2022, la délégation de Haute-Garonne d’Action Contre la Faim organise une exposition photo à la CMS.

Une quarantaine de personnes sont venues au vernissage pour découvrir les photographies de l’exposition “Pour un monde sans faim” organisée par Action contre la Faim. © Action contre la Faim Haute-Garonne

L’exposition photo s’intitule “Pour un monde sans faim”. Depuis le lundi 2 mai, la délégation de Haute-Garonne de l’association humanitaire, Action Contre la Faim, organise une exposition photo. Cette dernière prend place à la CMS (Communauté Municipale de Santé) de Toulouse. Jusqu’au dimanche 29 mai 2022, l’exposition a pour objectif de sensibiliser et informer sur ce phénomène de la famine.

« Rien de tel que des photos où l’humain est mis en scène par lui-même », explique l’association humanitaire. Pour marquer le lancement de l’exposition, un vernissage prenait place à la CMS le vendredi 6 mai. Une quarantaine de personnes sont venues découvrir les photographies le temps d’une soirée.

Une exposition d’Action Contre la Faim en deux parties

Si le thème principal est “Pour un monde sans faim”, l’exposition comporte deux parties. Une première partie s’intitule “Ce que je vois”. Elle regroupe le travail de femmes et d’hommes sous les conseils et la supervision du photographe Guillaume Binet. Au travers de la photographie, ces artistes ont souhaité “montrer, raconter, partager l’histoire de leur communauté” comme l’explique un communiqué de presse de la délégation de Haute-Garonne d’Action Contre la Faim. « “Ce que je vois” est bien ce que nous voyons aujourd’hui devant nous », précise l’association humanitaire.

L’autre partie a pour vocation à sensibiliser et informer sur les actions de l’association humanitaire. Action Contre la Faim est une ONG apolitique. Elle se bat depuis plus de 40 ans contre les causes et effets de la faim qui « menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes vulnérables ». L’exposition “Générale” permet de découvrir leurs domaines d’expertise : Nutrition et santé ; Santé mentale et pratiques de soins infantiles ; Eau, assainissement et hygiène ; Expertise et Plaidoyer ; Recherche. Ou encore les valeurs de l’ONG : Indépendance ; Neutralité ; Non-discrimination ; Accès libre et direct aux victimes ; Professionnalisme ; transparence.