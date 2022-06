Une deuxième saison pour le Petit Bikini à Ramonville

À côté de la salle de concert de Ramonville, le Petit Bikini ouvre ses portes le 16 juin pour une saison 2 durant tout l’été.

À côté de la salle de concert de Ramonville, le Petit Bikini ouvre ses portes le 16 juin pour une saison 2 durant tout l’été. Crédit photo : licence pixabay – CC jereskok

Pour la période estivale, les guinguettes se multiplient, et il faut bien ça pour satisfaire ceux qui ne peuvent pas forcément partir en vacances. Le Petit Bikini, situé à proximité immédiate de la célèbre salle de concert de Ramonville, ouvre ses portes à partir du 16 juin pour une saison 2.

Pour cet été, le Petit Bikini propose une formule repensée. La piscine est au cœur du lieu qui n’est plus un restaurant classique. Il y aura donc une nouvelle carte et la baignade sera autorisée. « Il n’y a plus de restaurant classique comme l’an passé. On met en place une carte de “grignotage de qualité”, avec des plats à partager entre amis » explique Annabelle Creton du dans les colonnes d’Actu.fr.

L’an dernier, le Petit Bikini se proposait un restaurant autour de la piscine et une guinguette du côté du parking. Il y avait alors deux vastes espaces qui permettaient notamment de respecter les normes sanitaires de l’époque.

L’aménagement de l’espace du Petit Bikini à Ramonville est donc revu. « On va davantage investir l’espace sous le patio, près de la piscine, avec des transats, du mobilier en palettes, des mange-debout », raconte encore le petit Bikini.

En matière de programme, le Petit Bikini proposera des soirées à thèmes les jeudis soir. Il repasse en format club, en intérieur les vendredis et samedis. Les dimanches seront autour de la piscine dès midi.

Informations pratiques : le Petit Bikini, à partir du 16 juin, rue Théodore Monod, à Ramonville-Saint-Agne