Législatives. Les Républicains cherchent 34 000 euros de dons en Haute-Garonne

Après la déroute aux élections législatives, la fédération Les Républicains de la Haute-Garonne lance un appel aux dons à hauteur de 34 000 euros. Cinq candidats n’ont pas franchi la barre des 5 % des suffrages, nécessaire pour se voir rembourser les frais de campagne par l’État.

Après la déroute aux élections législatives, la fédération Les Républicains de la Haute-Garonne lance un appel aux dons. (CC BY-SA Rama / Wikipedia)

C’est l’heure de régler la douloureuse. Après avoir essuyé un revers aux dernières élections législatives, Les Républicains doivent faire face aux factures. En effet, aucun candidat du parti n’est parvenu à se hisser au second tour. Et cinq d’entre eux n’ont pas franchi la barre des 5 %. Atteintes ce seuil est nécessaire pour se voir rembourser les frais de campagne par l’État.

Les candidats sous les 5 % sont Oscar Castillo-Mendegris (3,73 % des suffrages dans la 1re circonscription), Jean-Christophe Cheronnet (3,32 % dans la 5e), Christophe Alves (4,36 % dans la 6e), Christophe Bancherit (3,13 % dans la 7e) et Cécile Dufraisse (4,81 % dans la 9e).

L’appel aux dons des Républicains en Haute-Garonne après les législatives

Le parti Les Républicains lance donc un appel aux dons à hauteur de 34 000 euros auprès de ses adhérents et militants. Dans une lettre aux militants, la présidente de la fédération LR en Haute-Garonne, Laurence Arribagé explique ainsi : « Il nous faut, en urgence, réunir une somme importante, au total 34 000 euros. Nos candidats ont défendu avec courage et détermination nos idées. Ils n’ont rien lâché. C’est à nous aujourd’hui de leur apporter notre soutien et notre aide. »

Il convient de noter que la fédération des Républicains de la Haute-Garonne a remis une enveloppe de 5 000 euros aux candidats en vue des élections législatives. Cette somme a permis de financer les bulletins, les affiches et les professions de foi. Mais pour une campagne électorale, il faut aussi financer des tracts et d’autres dépenses.