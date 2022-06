La carte des résultats du premier tour des législatives en Haute-Garonne

Carton plein pour la Nupes, résultats en demi teinte pour la majorité présidentielle et élimination de tous les candidats Les Républicains, découvrez tous les résultats du premier tour des élections législatives en Haute-Garonne.

En Haute-Garonne, les candidats de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) ont profité de la bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse qui avait largement dominé le premier tour de l’élection présidentielle dans la Ville rose. En effet, la coalition de gauche qui a fait campagne autour de l’ambition de contraindre le président de la République à nommer le leader de La France insoumise au poste de premier ministre a réussi un carton plein et qualifie tous ses candidats dans les 10 circonscriptions du département.

Huit d’entre eux sont même en ballotage favorables, avec parfois une confortable avance sur le deuxième qualifié. La Nupes s’offre ainsi le meilleur score cumulé du département avec 31.22 % des votes, contre 25,66 % au niveau national.

Un résultat favorable obtenu dans un contexte de forte abstention, 46,52 % des électeurs ne s’étant pas déplacés aux urnes, ce dimanche 12 juin 2022.

La majorité présidentielle en ballotage défavorable

Mis à part dans la cinquième et la sixième circonscription où ils sont arrivés en tête, les candidats Ensemble de la majorité présidentielle abordent le second tour des élections législatives dans une position légèrement défavorable. La coalition qui vise a donner une majorité à Emmanuel Macron a réunit 27,24 % des votants de la Haute-Garonne. Un résultats très légèrement supérieur au score moyen national (25,75 %). Dans la huitième circonscription, la candidate Ensemble Céline Laurenties-Barrere a même échouée à s’imposer et cède la deuxième place à un candidat du Rassemblement national.

Un duel entre la gauche et l’extrême droite

Seul candidat du Rassemblement National à s’être qualifié pour le second tour, Loïc Delchard sera opposé au socialiste Joël Aviragnet, investi dans le cadre des accords de la Nupes. Avec 15,95 % des votes exprimés, le parti de Marine Le Pen s’impose comme la troisième force de ce scrutin et devance Les Républicains qui se contentent de 5.39 % des suffrages. Le parti Reconquête !, l’autre mouvement d’extrême droite plafonne, lui, en dessous de 5 %.

L’échec des Républicains

La marche était donc trop haute pour Les Républicains qui n’ont pas pu qualifier le moindre candidat en Haute-Garonne pour le second tour des législatives. La déception est d’autant plus grande pour certains candidats de la droite comme Laurence Arribagé et son suppléant de marque Maxime Médard, Christine Gennaro-Saint, Bertrand Serp ou Christophe Alves qui n’ont pas réussi à capitaliser sur leur notoriété ou leur ancrage local.

Écologistes, régionalistes et autres petits partis

Enfin, l’ensemble des candidatures écologiste, hors Nupes, a cumulé 2.83 % des votes exprimés dans le département. Ce bloc prend donc la septième place et devance celui des candidats inscrits avec la nuance divers droites (1,47 %), le Parti radical de gauche (1,31 %) et les régionalistes qui sont crédités de 0,87 % des voix.