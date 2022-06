Législatives. Les réactions dans la neuvième circonscription de la Haute-Garonne

Dans la neuvième circonscription de la Haute-Garonne, le second tour des élections législatives opposera la candidate de la majorité présidentielle à celle de la Nupes.

L’urne d’une élection. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY SA Rama

Qui représentera la neuvième circonscription de la Haute-Garonne après le second tour des élections législatives prévu ce dimanche 12 juin. Les candidates de l’union de la gauche et de la majorité présidentielle sont toujours en lice.

Christine Arrighi (Nupes) est en tête dans cette circonscription avec 39,77 % des votes. Elle devance la députée sortante Sandrine Mörch (Ensemble). Cette dernière a décroché 25,25 % des bulletins de votes. Arrivé en troisième position, le candidat du Rassemblement national Thomas Barkats ne sera pas au second tour. Il a reçu 7,17 % des votes parmi les inscrits sur les listes électorales, alors que le minimum pour un troisième candidat est fixé à 12,5 %.

« Il est fort tard, mais je veux sans attendre remercier les 16 167 électeurs et électrices qui m’ont placée en tête ce soir sur la neuvième circonscription de la Haute-Garonne. En route vers le second tour ! On ne lâche rien ! », a tweeté Christine Arrighi dans la nuit de dimanche à lundi.

« Le Rassemblement national réalise des scores historiques », Thomas Barkats

« Vous m’avez fait l’honneur de me qualifier pour le second tour des élections législatives. Je remercie tous ceux qui m’ont accordé leur confiance. J’appelle les électeurs et abstentionnistes, qui souhaitent un projet de progrès plutôt que le désordre, à se mobiliser dimanche ! », écrit la députée Sandrine Mörch sur la plateforme de microblogging.

« Merci aux 14,22 % d’électeurs qui m’ont fait confiance et qui ont fait confiance au Rassemblement national sur la neuvième circonscription de Haute-Garonne. Un score honorable dans un territoire ancré à gauche, en nette progression par rapport à 2017 », a écrit Thomas Barkats sur Twitter. « La réalité, c’est que le RN réalise des scores historiques en tout point ! Loin du silence médiatique et de la mauvaise foi de certains, nous gagnons plus d’1,2 million de voix sur 2017. »

« Je déplore le vol démocratique opéré par la presse, mené par une organisation chaotique et conduite par la folie rouge. À chaque élection, nous faisons toujours le même constat d’un fort abstentionnisme et de la montée des extrêmes. Et pourtant, rien ne change ! », selon Celine Dufraisse (LR). « Notre société est pleine de contradictions et d’incohérences. Malgré leur constat, ils ont choisi pour le second tour une ecologiste rougit par l’opportunisme et une majorité présidentielle particulièrement absente sur la neuvième circonscription. »

Les résultats des élections législatives dans la neuvième circonscription de la Haute-Garonne

Christine ARRIGHI (NUP) : 39,77 % – Qualifiée

Sandrine MÖRCH (ENS) : 25,25 % – Qualifiée

Thomas BARKATS (RN) : 14,22 %

Paul RÜMLER (DVG) : 4,91 %

Cecile DUFRAISSE (LR) : 4,81 %

Jérôme AUDISIO (REC) : 4,60 %

Robert BAUD (ECO) : 3,26 %

Juliette DOROY (ECO) : 1,13 %

Henri MARTIN (DXG) : 1,10 %

Younès BENSLIMANE (DIV) : 0,81 %

Damien COLOMINA (DVG) : 0,15 %

Chantal SIRUGUE (DXG) : 0,00 %

Le taux de participation : 51,34 %

Le taux d’abstention : 48,66 %