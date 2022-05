La Haute-Garonne étend ses aides à la restauration des collégiens

Les élus de Haute-Garonne ont décidé ce jeudi 19 mai, d’ouvrir les soutiens financiers à la restauration scolaire à davantage de collégiens. La mesure sera effective à partir de la rentrée 2022.

“Avec cette mesure volontariste, le Conseil départemental renforce son engagement en faveur du pouvoir d’achat des familles, dans un contexte d’inflation sans précédent depuis 40 ans”, explique Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, dans un communiqué. La collectivité a en effet voté, ce jeudi 19 mai, une extension de son dispositif d’aide à la restauration scolaire, qui permet de compenser intégralement ou à 50 % les frais de cantine des collégiens.

“Nous le savons, les crises pénalisent en premier lieu les plus précaires et il est de notre devoir, en tant que collectivité de la solidarité, de les accompagner”. Au total, pour l’année 2022-2023 ce sont près de 500 collégiens supplémentaires, en Haute-Garonne, qui pourraient bénéficier de cette exonération totale des frais de la restauration scolaire. Selon le Conseil départemental, “cela représentera une économie pour les familles pouvant aller jusqu’à 500 euros par an. La prise en charge de cette mesure par le Département représente un coût estimé à environ 124 000 euros par an”.

21 200 collégiens bénéficient d’aides à la restauration

Dès le mois de juin 2022, les familles pourront simuler le montant d’aide à laquelle ils peuvent prétendre sur eCollège31 et déposer leur demande en ligne. Afin que ces foyers puissent bénéficier de de cette aide, ils doivent résider en Haute-Garonne et avoir un ou plusieurs enfants en demi-pensionnaires scolarisés dans un collège public ou privé en Haute-Garonne ou dans les territoires limitrophes.

Sur les 67 000 collégiens du département, 60 500 sont demi-pensionnaires (soit 90 %) et un peu plus du tiers (21 200) bénéficient de l’aide à la restauration scolaire de la collectivité ; près de 8 300 bénéficient de la gratuité totale et environ 12 900 d’une compensation de 50 %. Ces aides représentent un budget de 6,2 millions d’euros pour le Conseil départemental.

