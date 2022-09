Haute-Garonne. Le rock à Gragnague, c’est Gragnarock

Le festival Gragnarock revient pour une 7e édition ce samedi 3 septembre 2022. Dans la ville de Gragnague, en Haute-Garonne, il promeut le rock’n’roll dans une ambiance qui se veut familiale et écoresponsable.

Le festival propose un concert pour les enfants en ouverture, à 17h30. Visuel : Festival Gragnarock.

À ne pas confondre avec le Ragnarök, la fin des temps dans la mythologie nordique, voici Gragnarock. Ce festival de rock, comme son nom le laisse présager, se tient dans la commune de Gragnague, en Haute-Garonne. Ce samedi 3 septembre 2022, il fête sa 7e édition.

Le projet associatif est portés par les locaux, une soixantaine de bénévoles gragnaguais et gragnaguaises. Parmi eux : des enseignants, des élus, des commerçants, et même des enfants. Le festival se veut ainsi familial et convivial, dans un esprit écoresponsable. Gragnarock démarre d’ailleurs à 17h30 par le concert d’un groupe pour jeune public : “Les électrons frits”.

« La restauration n’utilise pas de plastique. Les comptoirs des buvettes ont été réalisé en bois de récupération par les bénévoles. Les deux buvettes proposent des “Eco Cup” pour les boissons : pas de canettes, ni de verres. Pour promouvoir l’évènement, il n’y a pas d’affichage sauvage sur les arbres, les ponts… Les affiches sont présentes dans les commerces, mairies, entreprises. Les supports recyclables sont favorisés. » détaille le festival sur son site internet à propos de ses engagements en faveur de l’écologie.

La programmation de Gragnarock

Trois groupes seront à l’affiche ce samedi 3 septembre au soir. “Zoé sur le Pavé”, un groupe de chanson française composé de cinq musiciens. “Maracujah”, un autre quintuor, viendra faire découvrir au public de Gragnarock son Reg’n’roll, un mélange entre le reggae et le rock. Enfin, “Paddang”, un trio toulousain, jouera sur scène son « heavy psych rock et post-garage ».