Haute-Garonne. Le nouveau lycée de Gragnague s’appellera Simone de Beauvoir

Le conseil régional d’Occitanie a arrêté le nom du nouveau lycée de Gragnague, près de Toulouse. Il portera le nom de la philosophe et romancière Simone de Beauvoir.

Simone de Beauvoir. Crédit photo : Wikimedia commons – CC 刘东 鳌 (Liu Dong’ao)

Les élus du conseil régional d’Occitanie ont approuvé, ce vendredi 3 juin, le nom du nouveau lycée de Gragnague, une commune de 1700 habitants près de Toulouse. L’établissement qui accueillera des élèves à partir de la prochaine rentrée scolaire portera le nom de Simone de Beauvoir, une philosophe, romancière et essayiste française.

Il s’agissait d’une proposition de la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga. Simone de Beauvoir est notamment l’auteure de “Le deuxième sexe”, publié en 1949. Elle a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 1970.

« Simone de Beauvoir fait partie de ces femmes qui ont marqué leur siècle et dont les mots, les idées, la philosophie, résonnent encore aujourd’hui et inspirent l’avenir. À travers elle, c’est un hommage que nous souhaitons rendre à toutes ces femmes anonymes qui se sont battues et se battent encore pour l’égalité entre les femmes et les hommes. L’actualité ne cesse de nous rappeler que ce combat est un long chemin auquel chaque génération doit apporter sa pierre », déclare Carole Delga à travers un communiqué.

Pour la présidente de la Région, « les noms de nos lycées reflètent les valeurs et ambitions que nous portons non seulement pour nos jeunes, mais pour tous les habitants des territoires sur lesquels ils s’élèvent ». Pour rappel, d’autres établissements portent les noms de Germaine Tillion, Lucie Aubrac, Simone Veil ou encore Olympe de Gouges.

Le nouveau lycée Simone de Beauvoir s’étale sur une surface de 18.000 m². Doté d’un internat, il pourra accueillir un peu plus de 1 700 élèves. Cet établissement a coûté 49,5 millions d’euros aux caisses de la Région.