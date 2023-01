Cinéma. Le dernier “Asterix et Obélix”, avec Bigflo et Oli, en avant-première à Colomiers

Le film “Asterix et Obélix : l’Empire du milieu” est proposé en avant-première à la Mairie de Colomiers. Un parterre de stars est à l’affiche.

Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans “Astérix et Obélix : l’Empire du milieu”. © 2023 – PATHE FILMS – TRESOR FILMS – LES ENFANTS TERRIBLES – TF1 FILMS PRODUCTION – WHITE AND YELLOW FILMS – AUVERGNE RHONE ALPES CINEMA – ARTEMIS PRODUCTIONS

Les Gaulois les plus célèbres reviennent dans les salles obscures le 1er février. Mais avant ça, le film “Asterix et Obélix : l’Empire du milieu” sera projeté en avant-première à la Mairie de Colomiers dimanche 29 janvier à 14 heures. Dans cet épisode, la princesse Fu Yi (Julie Chen) fait appel aux deux personnages afin de délivrer sa mère emprisonnée par Deng Tsin Qin (Bun Hay Mean) à la suite d’un coup d’État.

Ce nouvel opus est le premier dont l’histoire n’est pas l’adaptation d’un album. Il est réalisé et coscénarisé par Guillaume Canet, qui incarne également Astérix à l’écran. Ce dernier, partage l’affiche avec Gilles Lellouche, qui succède à Gérard Depardieu dans la peau d’Obélix. L’acteur a dû prendre 20 kilos pour jouer le rôle.

Les deux acteurs sont entourés par un parterre de stars, dont les rappeurs toulousains Bigflo et Oli, dans les rôles d’Abdelmalix et Toufix. Aussi, la Gardoise Audrey Lamy incarne Bonemine. Les spectateurs verront aussi les youtubeurs Mcfly et Carlito, le chanteur Orelsan, la chanteuse Angèle, ou encore le footballeur Zlatan Ibrahimović.

Voici le synopsis du film “Asterix et Obélix : l’Empire du milieu”

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.

Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont, eux aussi, pris la direction de l’Empire du Milieu…

Informations pratiques : “Asterix et Obélix : l’Empire du milieu”, en avant-première à la Mairie de Colomiers, dimanche 29 janvier à 14 heures ; entrée à six euros, 4,5 euros pour les moins de 14 ans.