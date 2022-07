Rando, zoo, château… Que faire pendant les vacances d’été en Haute-Garonne ?

Il n’y a pas que Toulouse dans le département. Faites le plein d’idées de sorties pour les vacances d’été en Haute-Garonne : animations dans la forêt de Buzet, contes et légendes au château de Merville, randonnées sur les traces de l’ours et courses de guépards au zoo de Plaisance-du-Touch.

Balades et animations en forêt de Buzet

© Hélène Ressayres-CD31

Voici un écrin de nature idéal pour les amateurs de tourisme vert et les estivants en recherche de fraicheur : la forêt de Buzet, située sur les communes de Buzet-sur-Tarn et de Pauilhac, au Nord de la Haute-Garonne, s’étend sur plus de 460 hectares. Durant tout l’été, de nombreuses animations y sont organisées pour toute la famille. Essentiellement à visée pédagogique, elles permettront aux petits comme aux grands de découvrir l’incroyable biodiversité des lieux. La première d’entre elles est une petite escapade en forêt, au grès des chemins, durant laquelle vous pourrez observer les richesses de la faune et de la flore, des différents milieux et paysages présents, connaître l’histoire du site et reconnaître les espèces qui y vivent.

Vous pourrez également participer à une balade commentée immersive pour faire un tour d’horizon des différents rôles de l’arbre et de son importance pour la biodiversité, que l’on observe un petit individu ou un chêne majestueux. Et, aux pieds de ces spécimens, les plus observateurs repèreront des traces d’animaux, lors d’une nouvelle animation. Empreintes, terriers, crottes, plumes, poils… Autant d’indices de la présence de plusieurs espèces, qui restent souvent discrètes dans la nature. A l’exception des insectes ! Une séance de capture-relâché vous fera entrer dans leur monde fascinant et vous apprendrez à les reconnaître. Car s’il est facile d’identifier une abeille, un hanneton ou une mouche, il est plus ardu de discerner des andrènes, des mylabres et autres syrphes.

D’autres animations feront appel à votre instinct d’aventurier. Notamment celle qui vous permettra de vous glisser dans la peau de Robinson Crusoé. Vous apprendrez à survivre dans les bois en construisant un abri, en filtrant l’eau, ou en travaillant votre orientation sans boussole… Un nouvel atelier vous enseignera les astuces pour réussir de belles photos de nature, quand un ornithologue vous expliquera comment reconnaître les différentes espèces d’oiseaux, et comment utiliser correctement des jumelles pour les observer.

Infos pratiques : Forêt de Buzet, animations gratuites tout l’été sur inscription. Les places dans les ateliers étant limitées,

la réservation est indispensable sur le site du Conseil départemental de Haute-Garonne.

Vous y retrouverez également le programme de toutes les animations et leurs dates.

Contes et légendes au château de Merville

Patrick Payré raconte les contes de notre enfance dans le labyrinthe du château de Merville © Château de Merville

Durant l’été, le château de Merville et son parc de 30 hectares entrent dans une parenthèse enchantée où les contes et légendes de votre enfance, et ceux plus modernes, envahissent les lieux. Grands-parents, parents et enfants vont ainsi plonger dans les aventures de leurs personnages préférés, à travers la voix de Patrick Payré, rompu à l’art du conte depuis plus de 20 ans. Il racontera, en plein air, au cœur du parc, près du bassin, des histoires qui parlent ainsi à trois générations : du “Petit Poucet” au “Petit Chaperon rouge”, en passant par “Barbe bleue” et “La Reine des neiges”. A l’ombre, bien installés sur des chaises de jardin, laissez-vous embarquer dans des mondes merveilleux par ce professionnel du conte pour qui l’objectif « est d’emporter le public vers l’inconnu, de le surprendre, de lui faire voir ce qu’il croit entendre ».

Et pour continuer l’immersion en terres fantastiques, rendez-vous dans les six kilomètres d’allées de buis formant le labyrinthe du château. Il y est organisé un nouveau jeu scénarisé, composé de challenges et d’énigmes, sur le thème des contes et légendes. Du “Roi Lion” à “Pirates des Caraïbes”, en passant par le “Seigneur des anneaux”, le parcours baptisé “Enigma” vous transportera dans un monde parallèle, peuplé d’histoires, de personnages imaginaires, d’animaux qui parlent, d’objets magiques et de pouvoirs surnaturels.

Infos pratiques : Château de Merville, chemin de Grand Borde à Merville.

Le conteur Patrick Payré sera présent les vendredis 29 juillet, 12 et 26 août de 10h30 à 17h. Le château et son labyrinthe sont ouverts tous les jours en été.

Tarifs : à partir de 10 € adultes, 8 € enfants (gratuit moins de 4 ans). Réservation conseillée en ligne.

Sur les traces de l’ours

© Pays de l’ours – Adet

De la balade familiale à la randonnée à la journée, plusieurs formats de sorties sont proposées cet été par l’association “Pays de l’Ours – Adet” pour partir à la découverte du plantigrade. Encadrés par un animateur spécialisé ou un accompagnateur en montagne, préparez-vous à en apprendre beaucoup sur les us et coutumes de cet habitant mobile de nos massifs, et pourquoi pas à déconstruire certains de vos aprioris.

Les plus jeunes (à partir de 3 ans) pourront participer à deux balades différentes, dans les alentours d’Arbas dans le Comminges. Toutes deux durent 1h30 à 2h et restent sans difficulté. La première, organisée tous les mercredis matins, permettra aux enfants de découvrir l’ours et son mode de vie. La seconde, programmée tous les mercredis après-midi, sera dédiée à l’observation des traces de l’animal.

Pour les plus grands (à partir de 7 ans), l’association propose une demi-journée de marche, au départ de Juzet d’Izaut ou de Luchon. Guidé par un accompagnateur en montagne, vous apprendrez tout du “seigneur des Pyrénées”, de son habitat et de son retour dans nos massifs. Alimentation, reproduction, hibernation…, mais aussi protection et cohabitation, l’ours n’aura plus de secret pour vous. Et si vous croisez des indices de son passage, vous participerez à leur collecte selon le protocole officiel et ils seront transmis à la base de données du Réseau Ours Brun.

Enfin, les plus aguerris pourront partir de Melles, toute une journée, en randonnée de prospection d’indices de la présence de l’ours (empreintes, poils, photos et vidéos) avec un expert de l’association “Pays de l’Ours – Adet”. Sur le seul itinéraire de suivi accessible au public, vous découvrirez la vallée des premiers lâchers d’ours dans les Pyrénées. Vous apprendrez à identifier les traces du plantigrade, vous en ferez vous-même les relevés scientifiques et pourrez visionner sur place des images de la bête en liberté.

Infos pratiques : Plus d’informations sur les sorties sur le site de l’association “Pays de l’Ours – Adet”. Inscription obligatoire.

Une course de guépards à l’African Safari

Le guépard peut atteindre une vitesse de 115 km/h en quelques secondes CC BY-SA 3.0 Malene Thyssen – Wikimedia

Le zoo African Safari propose une nouvelle animation estivale : la course des guépards. L’occasion exceptionnelle de voir toute la puissance de ce carnivore considéré comme le mammifère terrestre le plus rapide au monde. Pour cela, les équipes du parc ont installé un système robotisé, traversant l’enclos d’un bout à l’autre, sur un rail enterré, avec un leurre. Ce dernier incitera le guépard à se mettre en condition de chasse pour attraper sa fausse proie, et donc à courir jusqu’à sa vitesse de pointe.

À la fois pédagogique et bénéfique pour Sheldon, Howard, Rajesh, Léonard et Popie, les cinq guépards du zoo, ce nouveau rendez-vous est un moyen d’échanger et de sensibiliser les visiteurs tout en proposant une activité bénéfique pour la santé des animaux et le maintien de leur instinct naturel. En effet, utiliser le leurre permet aux guépards d’être stimulés et de reproduire des comportements naturels. L’espèce étant classée “vulnérable” par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), cet entrainement prend tout son sens : le maintien de leur instinct naturel est primordial dans l’espoir, un jour, de réintroduire leur descendance dans le milieu naturel.

Infos pratiques : La course des guépards, tous les mercredis et les week-end de juillet et août à 11h30, au zoo African Safari de Plaisance-du-Touch.

La réservation est obligatoire.