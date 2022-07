Ciné, expos, visites : que faire pendant les vacances d’été à Toulouse ?

Faites le plein d’idées de sorties pour les vacances d’été à Toulouse : projections de films en plein air à l’Envol des Pionniers, ateliers thématiques au Couvent des Jacobins, visites nocturnes à la Cité de l’Espace et animations sur les océans au Muséum…

La Cité de l’Espace ouvre en nocturne durant l’été

Les visiteurs peuvent profiter des expositions et animations de la Cité de l’Espace jusqu’au coucher du soleil puisque le musée propose des ouvertures “nocturnes” durant l’été. Ainsi, ils disposent davantage de temps pour découvrir, par exemple, “Actuellement dans l’ISS”, une installation qui met à l’honneur les astronautes européens de la station spatiale internationale, ou encore le spectacle “Les Rovers entrent en scène” avec pour acteurs principaux les deux robots qui explorent la planète Mars : Perseverance et Zhurong.

À la tombée de la nuit, un show de lumière sublimera la fusée Ariane installée au cœur des jardins qui s’illumineront également grâce à de légers faisceaux colorés. Ainsi, vous pourrez facilement observer le ciel étoilé à l’aide de multiples télescopes installés aux abords des allées extérieures.

D’ailleurs, la Cité de l’Espace participe à l’événement la “Nuit des étoiles” organisées au début du mois d’août par l’Association française d’Astronomie. À cette occasion, les curieux pourront participer à des observations commentées du ciel et du soleil, mais aussi assister aux séances de Planétarium et Stellarium, dans lesquels des projections présenteront les légendes célestes de nos ancêtres, la diversité des représentations du ciel que l’Homme a faites à travers le temps, mais aussi les nombreuses constellations qui composent notre univers. Enfin, le collectif toulousain de spectacle vivant Culture en Mouvement animera la soirée avec des déambulations costumées dans les jardins, comme dans les airs….

Infos pratiques : Cité de l’Espace, avenue Jean Gonord, Toulouse. Nocturnes les jeudis jusqu’au 18 août, puis les mardis 2, 9 et 16 août, de 10h à 23h. Réservations en ligne. Tarifs journée + nocturne : de 19 à 27 euros. Tarif nocturne : de 10,20 euros à 13,50 euros. “Nuit des étoiles” vendredi 5 août, de 20h à 00h. Entrée gratuite, sur inscription.

Cinéma en plein air dans la cour de l’Envol des Pionniers pendant les vacances

Cet été, l’Envol des Pionniers donne rendez-vous aux visiteurs chaque mercredi à la tombée de la nuit pour découvrir ou redécouvrir autrement l’exposition permanente sur les débuts de l’aéropostale à Toulouse, à travers les portraits des pionniers de l’aviation, comme Pierre-Georges Latécoère, Jean Mermoz ou encore Didier Daurat.

Pour aller plus loin encore, une exposition temporaire portant sur l’aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry s’installe jusqu’au 6 novembre dans le hangar à avions attenant au musée. Celle-ci retrace la vie du légendaire pilote, depuis la construction de son vélo ailé lorsqu’il était enfant jusqu’à sa mort tragique au-dessus de la Méditerranée. La visite se clôture avec une série de sculptures colorées, inspirées de dessins extraits du Petit Prince.

Puis, en fin de soirée, les visiteurs sont invités à visionner différents films, installés sur des transats dans la cour de l’Envol des Pionniers, dans le cadre du “Ciné plein air”. Au programme : Les Ailes du Courage qui retrace l’aventure d’un des pionniers de l’aéropostale Henri Guillaumet, diffusé les mercredi 27 juillet et 10 août, puis Porto Rosso, un film d’animation qui met en scène un pilote italien devenu chasseur de primes durant la montée du fascisme en Europe, projeté les mercredis 3 et 17 août.

Infos pratiques : L’Envol des Pionniers, 6 rue Jacqueline Auriol, Toulouse. Les mercredis du 27 juillet au 17 août, ouverture nocturne dès 19h30, puis projections à 21h30. Réservations en ligne. Tarifs : de 5 à 8 euros.

Quoi de neuf au Moyen Âge ?

Le Couvent des Jacobins de Toulouse propose des visites commentées de l’exposition “Quoi de neuf au Moyen Âge ?” du mardi au dimanche pendant toutes les vacances d’été. À l’intérieur, des repères temporels, maquettes, cartes, jeux et tableaux interactifs guident les visiteurs à travers cinq îlots thématiques qui présentent différentes innovations de l’époque médiévale. « Vous y apprendrez par exemple que le Moyen Âge a permis l’invention des lunettes et de la boussole, mais aussi que nous lui devons les prémices de l’industrie ou encore de l’aménagement du territoire…», explique le Couvent des Jacobins. Pour se plonger un peu plus dans l’Histoire, des visites costumées ont lieu tous les mercredis de juillet et d’août, où les guides proposent aux enfants de revêtir des habits du XIVe siècle.

Pendant les vacances d’été, le musée propose également une série d’ateliers pour les plus petits, comme les plus grands, afin d’en apprendre davantage sur les techniques utilisées par les bâtisseurs de l’époque, sur l’art de la table, sur la richesse des épices, sur l’écriture des manuscrits ou encore sur la mode du XIIIe au XVe siècle.

Enfin, deux animateurs seront présents tous les mardis de l’été pour jouer avec les visiteurs à la “Routournelle”, une roue présentant huit thèmes d’animations, dont les “figures incontournables de l’époque” (paysan, chevalier…), les “questionnements contemporains” (place de la femme, des jeunes…), ou encore les “a priori sur le Moyen Âge” (hygiène douteuse, guerre permanente…). Saurez-vous trouver toutes les bonnes réponses ?

Infos pratiques : Couvent des Jacobins, place des Jacobins, Toulouse. Visites guidées “Quoi de neuf au Moyen Âge ?” du mardi au dimanche à 15h. Visites costumées, les mercredis à 10h30 jusqu’au 31 août. Billetterie en ligne. Tarifs : de 3 à 8 euros. “Routournelle”, tous les mardis jusqu’au 30 août, de 10h à 18h. Gratuit. Plus d’infos.

Plongez au cœur des océans grâce au Muséum de Toulouse

Le Muséum de Toulouse organise plusieurs visites guidées sur le thème des océans cet été. Vous pourrez par exemple en apprendre davantage sur la diversité des espèces qui peuplent les eaux du monde entier, des plus petits poissons jusqu’aux géants des mers, avec la visite “Peuples des océans”. Ou connaître sur le bout des doigts le fonctionnement des spécimens marins présents dans les collections du musée par le biais de leur chaîne alimentaire, avec la “Visite océans”. Les guides proposent également de vous faire découvrir autrement les grands requins blancs et leurs congénères, en déconstruisant vos a priori sur ces animaux qui inspirent à la fois crainte et fascination.

Participer à ces visites offre également une nouvelle occasion de découvrir les différentes collections du musée qui retracent l’évolution de l’Homme et des animaux marins comme terrestres, en lien avec le développement de leur environnement. Vous pourrez par exemple toucher des fossiles, admirer des squelettes de dinosaures, observer des reconstitutions d’espèces aujourd’hui disparues… Ou bien participer aux ateliers qui se termineront à la fin de l’été, comme celui des “Petits gnomes” qui a pour objectif d’apprendre aux enfants à prendre soin des forêts et “Quand la nature s’entraide“, qui démontre que tous les animaux ne sont pas soumis à la loi du plus fort.

Infos pratiques : Muséum, 35 allée Jules Guesde, Toulouse. Visite “Peuple des océans” de 10h30 à 11h, “Visite océans” de 14h30 à 15h, “Visite requins“, de 11h30 à 12h, puis 16h à 16h30, tous les jours du mardi au dimanche jusqu’au 31 août. Inclus dans le billet d’entrée au Muséum, inscription à l’accueil le jour même.