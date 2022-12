Parking payant de la clinique de L’Union : une députée met la pression

Les opposants au parking payant de la clinique de L’Union ont trouvé du soutien dans leur bataille pour le retour à la gratuité auprès d’une députée de Haute-Garonne. Ils ont récemment pu obtenir une rencontre avec la direction de l’établissement.

Le parking de la clinique de L’Union est payant depuis bientôt deux ans (illustration) CC BY-SA 4.0 Flo641

Ils viennent de trouver un nouveau soutien dans leur bataille pour le retour à la gratuité. Pour rappel, la direction de la clinique de L’Union à Saint-Jean a décidé de rendre payant le stationnement sur son parking début 2021. Depuis, plusieurs maires de l’Est toulousain, dont celui de L’union, dénoncent cette décision.

Ils ont lancé des pétitions, organisé des manifestations devant les locaux de la clinique et rencontré la direction pour exiger que le parking de l’établissement de santé soit à nouveau gratuit. Sans succès. Mais cela va peut-être changer. Une députée est venue prêter main forte aux opposants au parking payant.

Les opposants au parking payant n’en démordent pas

Anne Stambach-Terrenoir, députée de la deuxième circonscription de Haute-Garonne, se mobilise en effet à leurs côtés désormais. Accompagnée de Marc Péré, le maire de L’Union, elle a ainsi rencontré Guillaume Mainhaguiet, le directeur général de la clinique de L’Union et Fabrice Derbias, le directeur du Pôle Ramsay Santé Toulouse, le vendredi 18 décembre dernier.

L’occasion pour la députée et le maire de la Ville d’échanger avec eux sur « les caractéristiques » de l’établissement et les « enjeux de santé publique » dans le territoire, mais également de « réaffirmer leur volonté de poursuivre la bataille pour un retour à la gratuité du parking de la clinique de L’Union ».

Ils dénoncent une « ponction des usagers » du parking

Lors de cette rencontre, les élus ont « fait part aux responsables de l’établissement des plaintes d’usagers ». « Nous avons reçu des personnes qui peinent à se nourrir et à se loger et qui doivent dépenser des dizaines d’euros par mois pour s’occuper de proches hospitalisés à la clinique », déplorent-ils.

Marc Péré et Anne Stambach-Terrenoir ajoutent : « Face à la chute du pouvoir d’achat, nous demandons que le groupe Ramsay mette fin à la ponction des usagers ». Ils soulignent d’ailleurs que la clinique peut en décider car le groupe dont elle fait partie a « réalisé en juin 2022 des bénéfices record ».

La direction de la clinique réfléchit à leurs propositions

D’après le maire de L’Union et la députée de la deuxième circonscription de Haute-Garonne, cette rencontre « s’est déroulée dans un climat d’écoute et de respect mutuel ». « La direction de la clinique et du groupe nous a dit réfléchir aux propositions faites en séance », indiquent les deux élus.

Un changement se profile-t-il à l’horizon ? Marc Péré et Anne Stambach-Terrenoir ne préfèrent pas se réjouir trop vite. Pour le moment, le maire et la députée attendent une réponse de la part du directeur de l’établissement de santé et de celui du Pôle Ramsay Santé Toulouse « à cette demande qu’ils jugent légitime ».